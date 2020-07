Reactiva Perú: Balance del programa frente al inicio de la segunda fase

Reactiva habría llegado a 3% de las micro y pequeñas empresas, alrededor de 74 mil 397 Mypes | Fuente: Produce

Este mes inicia la segunda fase Reactiva Perú, con un presupuesto de S/30 mil millones, y ya se están emitiendo las primeras 45 mil garantías a las empresas.

Para esta fase 2 se realizaron ajustes para que el programa tenga mayor alcance a las micro y pequeñas empresas (Mypes).

¿Por qué es importante el programa?

El director general de mercado financiero y previsional privado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham Yamahuchi, explicó por qué es necesario el programa: "En las crisis económicas como la que estamos pasando actualmente, lo primero que se reduce en el sistema financiero es el crédito, entonces empresas que disminuyen sus ingresos ya no tienen acceso al crédito y al no tener acceso no pueden cumplir con sus obligaciones y la crisis se agudiza".

¿Cuántos empleos se habrían preservado?

Con la primera fase se habrían preservado por lo menos 1.7 millones de empleos, según indicó el representante del MEF en RPP Noticias.

"Las empresa vinculadas que han recibido créditos representan más de 1.7 millones de puestos formales. Pero, estas empresas a su vez han podido pagar a sus proveedores, que a su vez contratan a más personas de manera formal", asegura Graham.

Además, señaló que la mejor forma de recuperar el empleo es mantener a las empresas operativas.

¿A quiénes está dirigido?

El programa se dirige principalmente a empresas consideradas viables, que han sido afectadas por la emergencia sanitaria y que ahora necesitan capital de trabajo para seguir funcionando.

"Estos programas no son programas de rescate, son programas de inyección de liquidez para permitir que la cadena de pagos siga funcionando", precisó Graham.

¿Por qué le niegan el crédito a unas empresas?

El director de Mercado Financiero del MEF explica que en el criterio de evaluación de empresas se aceptan a las calificadas como normal o con problemas potenciales viables, es decir, aquellas que venían cumpliendo con sus deudas.

Las empresas del sistema financiero realizan una evaluación de la capacidad de pago y la viabilidad del negocio.

El objetivo principal del programa es inyectar liquidez a las empresa de manera rápida con el fin de mantener la continuidad de la cadena de pagos, especialmente con sus trabajadores y proveedores.





¿Cómo se ha modificado el programa?

En los nuevos cambios se establece:

- Las empresas y representantes de estas que estén procesados o investigados por delitos de corrupción no podrán acceder a los créditos.

Graham asegura que ninguna empresa vinculada a Odebrehct ha recibido créditos de reactiva, pues existe un filtro para empresas investigadas y condenadas por delitos de corrupción.

"La Procuraduria (o Cofide que es el administrador del programa) nos ha pasado la lista completa de las empresas que están en proceso de investigación para proceder a hacer este filtro", señaló.

- Si Cofide detecta que una de las empresas beneficiarias usan el préstamo para pagar obligaciones financieras o distribuir dividendos o utilidades se les puede extinguir la garantía. Antes de proceder a la extinción de la garantía se exigirá el reemplazo del préstamo en un plazo de cinco días hábiles.

- Para indicar el límite de la garantía para las microempresas se usará el monto equivalente a dos meses promedio de deuda vigente y podrán acceder a préstamos por S/40 mil.

El representante del MEF indica que las Mypes podrán acceder a créditos ya no tanto en función a los reportes de la Sunat

- Para las microempresas que estén comprendidas en el Nuevo Régimen Único Simplificado se cubrirá máximo un monto igual a tres meses de ingresos o compras promedio del 2019.