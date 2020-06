Recibos de agua se podrán fraccionar sin realizar convenio

Las empresas prestadoras del servicio deberán dar facilidades a sus usuarios para fraccionar sus recibos hasta en 24 meses. | Fuente: Andina

El fraccionamiento de recibos de agua, durante la emergencia, podrá realizarse sin necesidad de un convenio, según informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

De acuerdo con la Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2020-Sunass-CD, se establecieron disposiciones para la facturación, suspensión de los servicios, atención de reclamos, entre otras.

El fraccionamiento aplicará hasta 30 días después de terminado el estado de emergencia.

En los recibos, las empresas deberán indicar el monto fraccionado, el número de cuotas en que se fracciona, el valor de cada cuota y el número de cuotas pendientes de pago.

Cabe mencionar que los recibos fraccionados no se consideran vencidos, por lo cual no están sujetos al cobro de intereses para usuarios de la categoría social y usuarios de la categoría doméstica cuyo consumo no supere los 50 metros cúbicos (m3) mensuales.

Asimismo, la superintendencia ha señalado que las empresas también podrán realizar descuentos a todos los clientes incluyendo a los beneficiados por el fraccionamiento. Esto con el fin de fomenar el pago adelantado de las cuotas.

Actualmente hay alrededor de 9 millones de clientes beneficiados con las medidas de fraccionamiento.