Recursos prospectivos de gas natural en el Perú superan los 43 trillones de pies cúbicos, según el Minem

La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, dio a conocer una serie de iniciativas para impulsar la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos.

El Perú dispone de recursos prospectivos de gas natural que superan los 43 trillones de pies cúbicos (TCF), cifra que, de convertirse en reservas probadas, podría extender la autonomía energética de Perú por tres décadas, afirmó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Durante la conferencia “Promoción del Gas Natural”, en la Cuarta Sesión del LQG Intelligence 2025, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino, explicó que la cuenca Madre de Dios, que abarca territorios de las regiones de Madre de Dios y Puno, concentra 20.4 TCF de gas natural.

"La cuenca Madre de Dios tiene un alto potencial, en ella se concentra el 47.2% del total de nuestros recursos. Por ello, estamos coordinando con Perupetro, que ya ha definido zonas de interés y mantiene convenios de evaluación técnica en el Área XCIII”, dijo.

Detalló, por ejemplo, que Perupetro promociona cuatro áreas con potencial hidrocarburífero en la región, en particular la MD-XP-001 (antes exlote 76) y el área XCII (Candamo).

"Candamo es una zona previamente intervenida. Con líneas sísmicas y pozos perforados. Allí existe una reserva probada cercana a los 3.5 TCF de gas natural”, precisó.

La potencialidad de Camisea

El Minem refirió también que se debe considerar el potencial aún no explorado del yacimiento Camisea, donde Perupetro estima hasta 5 TCF adicionales en zonas cercanas a los lotes 57 y 88; y la puesta en valor comercial de 3.5 TCF en el lote 58.

La cartera sostuvo en un comunicado que trabaja en cambios normativos para agilizar la evaluación ambiental de proyectos de exploración en hidrocarburos. La meta es reducir el plazo máximo de evaluación a 4 meses, replicando el modelo aplicado en el proyecto Camisea.