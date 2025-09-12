Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Recursos prospectivos de gas natural en el Perú superan los 43 trillones de pies cúbicos, según el Minem

El Minem trabaja en cambios normativos para agilizar la evaluación ambiental de proyectos de exploración en hidrocarburos.
El Minem trabaja en cambios normativos para agilizar la evaluación ambiental de proyectos de exploración en hidrocarburos. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, dio a conocer una serie de iniciativas para impulsar la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos.

El Perú dispone de recursos prospectivos de gas natural que superan los 43 trillones de pies cúbicos (TCF), cifra que, de convertirse en reservas probadas, podría extender la autonomía energética de Perú por tres décadas, afirmó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Durante la conferencia “Promoción del Gas Natural”, en la Cuarta Sesión del LQG Intelligence 2025, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino, explicó que la cuenca Madre de Dios, que abarca territorios de las regiones de Madre de Dios y Puno, concentra 20.4 TCF de gas natural

"La cuenca Madre de Dios tiene un alto potencial, en ella se concentra el 47.2% del total de nuestros recursos. Por ello, estamos coordinando con Perupetro, que ya ha definido zonas de interés y mantiene convenios de evaluación técnica en el Área XCIII”, dijo.

Detalló, por ejemplo, que Perupetro promociona cuatro áreas con potencial hidrocarburífero en la región, en particular la MD-XP-001 (antes exlote 76) y el área XCII (Candamo).

"Candamo es una zona previamente intervenida. Con líneas sísmicas y pozos perforados. Allí existe una reserva probada cercana a los 3.5 TCF de gas natural”, precisó.

La potencialidad de Camisea

El Minem refirió también que se debe considerar el potencial aún no explorado del yacimiento Camisea, donde Perupetro estima hasta 5 TCF adicionales en zonas cercanas a los lotes 57 y 88; y la puesta en valor comercial de 3.5 TCF en el lote 58.

La cartera sostuvo en un comunicado que trabaja en cambios normativos para agilizar la evaluación ambiental de proyectos de exploración en hidrocarburos. La meta es reducir el plazo máximo de evaluación a 4 meses, replicando el modelo aplicado en el proyecto Camisea.

Te recomendamos

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Minem Gas natural Madre de Dios Cuenca Madre de Dios Camisea Perupetro

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA