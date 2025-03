Minem descarta otra ampliación del Reinfo: "No veo la necesidad de hacerlo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se presentó en Economía Para Todos por RPP y se refirió al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya ampliación ha sido un tema de discusión en el sector.

“El Reinfo tiene que transformarse en algo diferente que considere incentivos financieros, comerciales y técnicos para mejorar la recuperación de los minerales. En algo que realmente impacte en el negocio del pequeño minero, que tendrá el interés de formalizarse porque tiene que ver con la rentabilidad su negocio", mencionó.

El ministro considera que "mientras no haya incentivos económicos, la gente no se va a formalizar porque no le encuentra sentido".

Finalmente, en cuanto a una nueva ampliación del Reinfo, Jorge Luis Montero considera que no hay necesidad de hacerlo porque "tenemos el mandato de mejorar, impulsar y reforzar la formalización minera y el propio parlamento tiene la tarea. Está claro de que hay que impulsar una nueva ley que remplace a la vigente del año 2002".

Ampliación del Reinfo en medio de protestas

Como se recuerda, el Ejecutivo promulgó la ampliación del plazo para la formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal inscrita en el Reinfo.

La medida, respaldada por la Ley N° 32213, extiende el proceso hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de una prórroga de seis meses mediante decreto supremo del Minem.