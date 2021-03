Las 15 mayores fortunas de Estados Unidos ganaron US$ 563,000 millones, aumentando su patrimonio en un 82%. | Fuente: Reuters

Ya pasó un año desde que inició la pandemia de la COVID-19, y pese a que esta situación a afectado a miles de industrias, este no fue el caso de los milmillonarios estadounidenses, según el Institute for Policy Studies (IPS) y Americans for Tax Fairness (ATF).

Se estima que en el último año estos millonarios han visto aumentar su riqueza en US$ 1,3 billones, es decir, alrededor del 45%, e incluso algunos multiplicaron su fortuna en un 600%.

“La pandemia ha creado un increíble aumento en la riqueza de los milmillonarios del país mientras decenas de millones de estadounidenses se quedan aún más atrás”, advierte el director ejecutivo de ATF, Frank Clemente.

Son 657 estadounidenses con un patrimonio de más de US$ 1,000 millones durante el último año, en base a datos de la revista Forbes de entre el 18 de marzo de 2020 y el 18 de marzo de 2021.

Además, las 15 mayores fortunas ganaron US$ 563,000 millones, lo que significa un aumento del 82% en su patrimonio.

Solo esas 15 personas, entre las que se encuentran Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, acumulan más del 40 % de la riqueza que tienen los milmillonarios estadounidenses.

Los empresarios vinculados al mundo digital, vieron sus fortunas crecer más de un 300%. Solo el dueño de Tesla, Elon Musk, se hizo un 559% más rico en medio de la pandemia.

También destaca el fundador de Amazon, Jeff Bezos, con un incremento del 58% en su fortuna a US$ 65,000 millones.

Solo dos aumentaron su riqueza más de un 600%. Se trata de Bom Kim, fundador del gigante surcoreano del comercio electrónico Coupang, y Dan Gilbert, fundador de la compañía de préstamos Quicken Loans.

Cabe indicar que durante este año de pandemia, 43 nuevas personas se sumaron al club de quienes tienen más de US$ 1,000 millones en Estados Unidos.