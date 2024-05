Rómulo Mucho: “Petroperú volverá a necesitar apoyo financiero”, pero debe “estar amarrado con gestión privada”

La Superintendencia de Mercado de Valores reveló que la empresa tuvo pérdidas de US$183′306,000 durante el primer trimestre del 2024.

Petroperú mantiene sus cifras en rojo y hasta ahora no se sabe cuál será el salvavidas que usará para su rescate financiero; aunque, la empresa ya advirtió, días atrás en un comunicado, que lo más viable será el ingreso de capital privado.

Y es que la estatal necesita una espalda financiera de US$ 2 200 millones, y eso lo reconoció el mismo ministro de Energía y Minas (MINEM), Rómulo Mucho. "El directorio está preparando (un salvavidas financiero), no me concierne eso, pero sí va a necesitar", refirió a RPP Noticias.

Dicho apoyo financiero será presentado por el directorio a la junta de accionistas, y según refirió Mucho, “tendrá que estar amarrado” con otro tipo de gestión. “Es como yo te apoyo, pero qué me das. Al final va a ser como un préstamo... tiene que dar utilidades, tiene que hacer ganar al Perú”, advirtió.

¿Qué significa el ingreso de capital privado a Petroperú?

Rómulo Mucho aclaró que el ingreso de capital privado no es una privatización; y aclaró que esta medida es solo una propuesta. “Lo evaluará el directorio, lo evaluaremos nosotros. No solo soy el responsable, también el ministro de Economía, son varias opiniones", añadió.

El ministro también explicó que la situación financiera de Petroperú presenta “cifras críticas” debido a que la Nueva Refinería Talara no opera al 100 % porque una de las “unidades más valiosas de Flexicoking de la Nueva Refinería Talara, está en reparación” y precisamente es la que “da más valor agregado… Cuando esto funcione sí va a generar dinero, sí va a ganar plata y empieza a pagar sus deudas", aseguró.