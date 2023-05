Economía Rómulo Mucho sobre la situación económica del país: "No podemos avizorar un buen horizonte"

La minería es uno de los sectores más importantes nuestra economía. De acuerdo con el Índice de Competitividad Minera elaborado por el Instituto Fraser de Canadá, Perú se ubica en el puesto 34, superando a Chile por una ubicación. Para Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, esto se debe a que el país vecino no está gozando de la estabilidad política del pasado, lo que genera desconfianza en los ejecutivos mineros.

Si embargo, en el ítem de exploración, Perú solo tiene 600 millones de dólares para alrededor 57 proyectos. Además, en el punto de percepción política (estabilidad política, reclamo de tierras y regímenes tributarios), nuestro país está "fatal", viéndose reflejado en la poca inversión y en la paralización de obras.

"No tenemos inversiones nuevas. Después de Quellaveco, no hay ninguna grande. Además, los tres proyectos y las ampliaciones, que debieron salir en el año 2020, no salieron en el 2021 ni en el 2022, Por eso, no hay generación de puestos de trabajo en minería y la recaudación ha caído 25%, pese a que los precios se mantienen. Perú está pasando momentos difíciles porque hay inversión y no sale ningún proyecto, excepto San Gabriel, que es una inversión mediana", indicó en un primer momento.

"Hoy en día, hay obras públicas paralizadas, suman más de 22 mil millones de soles. Esta situación pone en incertidumbre la economía. No podemos avizorar un buen horizonte", complementó Rómulo Mucho.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la minería en el Perú

Al ser consultado sobre el capítulo de la minería en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los actos de violencia suscitados en nuestro país, aseguró que en este no se habla de todo el dinero que se les transfiere a las comunidades por conceptos de canon y otros conceptos.

"Lo que no dice el informe es dónde está el dinero que se le transfiere a las comunidades. Por qué no les preguntaron a las autoridades qué han hecho con ese dinero. Las comunidades no han mejorado su calidad de vida, siguen sin buenas postas, sin buenas escuelas", indicó en un inicio.

Sin embargo, destacó que ahora existen empresas comunales alrededor de las empresas mineras, lo que ha permitido que las zonas mejoren su calidad de vida. "Ahora hay empresas comunales alrededor de Las Bambas y Antapaccay. Y si bien no es el avance que quisiéramos, eso no destaca el informe, pero sí dice que somos un país extractivista y que no ayuda a mejorar las comunidades. (Las comunidades) no usan el canon minero, lo malgastan o lo roban. Esa es la disfuncionalidad del Estado; es decir, la incapacidad sumada a la corrupción", complementó.

¿Cómo solucionar los problemas entre Puno y el Gobierno Central?

Por último, Rómulo Mucho indicó que la única manera en resolver la problemática entre Puno y el Gobierno Central es que todos los actores se reúnan y realizar un shock de inversiones en la región. Además, aseguró que la descentralización no ha funcionado y que es momento de modificar el canon minero.

"Se deben reunir con los interlocutores válidos, no con cualquier persona. Tienen que estar los alcaldes y el gobernador regional. Además, se debe incentivar un shock de inversiones. Por ejemplo, las plantas de tratamiento en Puno y Juliaca, de casi mil millones de soles, están paralizadas (...) Estamos cansados de esto. Estamos evolucionando. Más plata, más corrupción. y justo las regiones que más plata reciben, más problemas tienen. La descentralización no ha funcionado. Es un fracaso. Hay que cambiar las reglas, el uso del canon. Hay que cambiar la distribución del canon en las regiones", culminó.