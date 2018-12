Roque Benavides: "Si no tuviéramos escándalos de corrupción, el Perú podría estar creciendo al 6%"

Roque Benavides es empresario minero. | Fuente: Video: RPP

El presidente de la Confiep, Roque Benavides, destacó este domingo el Plan Nacional de Competitividad que el Ejecutivo está impulsando y que estará listo en tres meses para ser implementado.



"Si no somos más competitivos, si no destrabamos la economía, si no flexibilizamos el aspecto laboral, va a ser muy difícil que podamos crecer por encima de 5 y 6 por ciento", comentó en una entrevista con el programa Todo empieza aquí de RPP.



El empresario Roque Benavides indicó que está comprobado a escala global que la corrupción reduce en un 2% el crecimiento de las economías. "Si no tuviéramos estos escándalos de corrupción, el Perú podría estar creciendo al 6% y si fuéramos mucho más proactivos seguramente al 7 u 8%", dijo.

El presidente de la Confiep opinó que los resultados del referéndum para la reforma política y judicial, que se celebró el domingo 09 en el país, han empoderado al presidente Martín Vizcarra, a quien invocó a retomar la senda del crecimiento económico.



"La única manera que podemos hacer para generar mayor bienestar, para luchar contra la pobreza, es generando un mejor ambiente para la inversión. El presidente tiene que enfocarse en sacar adelante proyectos, reactivar a la industria nacional y generar todo el ambiente adecuado para que la economía crezca", explicó.



Diálogo entre los poderes

En ese contexto, indicó que los parlamentarios "tienen que ponerse las pilas y ponerse a trabajar y dejarse de confrontaciones". "Tienen que asumir su rol", remarcó.

El empresario minero dijo también esperar que prime el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no la polarización.

"Lo que necesitamos es que haya mucho más diálogo entre el Parlamento y el Ejecutivo. El Presidente del Consejo de Ministros y los ministros deberían estar dialogando con todos los miembros del Parlamento. Eso es parte de la dinámica de la democracia", manifestó.