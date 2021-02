El comercio electrónico crecería 150% este año, debido a la pandemia, según estimaciones de la CCL | Fuente: Andina

42% Creció la importación de chocolate en enero, ante proximidad de San Valentín, y alcanzaron un valor de US$ 4,9 millones.



El 14 de febrero, día de San Valentin, es una fecha clave para varios sectores económicos como hoteles, restaurantes, la venta de chocolates e incluso, el turismo interno. Sin embargo, la pandemia y el confinamiento generará un impacto en los ingresos de los pequeños y grandes empresarios.

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Restaurantes del Perú (Ahora Perú) explicó que no hay entusiasmo por parte de los locales para esta fecha romántica, pues no se registrarán reservas y la venta de almuerzos o cenas no se igualarán a la del año pasado.

"Estamos con cero ingreso como salón y con el delivery, el 90% - 95% de restaurantes está con el 5% -10% de ventas. Ahora, en San Valentín no hay ningún entusiasmo, no hay ánimos. Las ventas bajaron muchísimo incluso con el sistema de delivery porque cuando estaba el salón abierto y funcionaba el delivery ambos servicios estaban bastante bien", dijo a RPP Noticias.

En ese sentido, recordó que en lo que va de la pandemia hay 700 mil restaurantes que tuvieron que cerrar debido a sus deudas con el sistema financiero.

El año pasado, las reservas en hoteles creció 10% respecto al 2019, según estimaciones. Tibisay Monsalve, gerenta de la Sociedad de Hoteles explica que este rubro suele prepararse con anticipación y fijar un presupuesto para ofrecer paquetes especiales que incluyen cena, música y chocolates. Sin embargo, este año no será así.

"Ahora los que se van a beneficiar mayormente serán otros tipos de sectores, no nuestro rubro por el confinamiento, porque definitivamente es un día que se va a celebrar. Aunque podrán hacerse regalos virtuales, o quizá pueden comprar un paquete de alojamiento y pueden usarlo posteriormente", comentó.

Lo cierto es que hay otros sectores que aprovecharán la fecha del amor y la amistad, como el comercio electrónico que crecería 150% este año, debido a la pandemia, comentó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y de Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

"Siendo el rubro de prendas de vestir, perfumes, flores y restaurantes los que mejor tendrán una llegada a sus clientes lo que normalmente ocurría, y mucho dependerá del contacto de estos días con los clientes, mucho regalo personalizado. Estas tiendas deberían aprovechar este pico de ventas", explicó.

Las plataformas en línea serán los mejores aliados para esta fecha romántica, pues uno de cada seis peruanos ya hace compras por delivery lo que refleja que los negocios ahora venden 10% más por esta vía.