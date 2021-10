En el pedido de la delegación de facultades del Ejecutivo se incluyen modificaciones en el sistema financiero. | Fuente: Andina

El pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo no solo incluye cambios tributarios, sino también modificaciones en materia financiera a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Al respecto la superintendenta de la SBS, Socorro Heysen, explicó que se han planteado cinco proyectos para modificar la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica.

"Nosotros tenemos algunas propuestas en el proyecto de ley de delegación de facultades y están vinculados a modernizar la ley general del sistema financiero y de seguros para facilitar la supervisión, el fortalecimiento de la estabilidad financiera y remover las barreras que existen para el desarrollo de entidades digitales", explicó.

Cinco cambios propuestos por la SBS

Heysen precisó que el primer tema está relacionado a la definición del patrimonio efectivo de las entidades del sistema financiero.

"Son algunos cambios en la definición que van a permitir exigir mayor capital propio de los accionistas y adaptarnos a los estandares internacionales. Las entidades actualmente tienen que tener capital adicional, sin embargo no existe la facultad de la superintendencia para que, si no cumplen con este capital adicional, se pueda imponer que no distribuyan utilidades", explicó.

El segundo está relacionado a la capacidad de la SBS para establecer sanciones.

"Como nuestra ley es del año 96 se ha ido quedando desfasada en términos de los topes de multas que tiene la superintendencia en relación con otros organismos reguladores. El tope actual de multas es 200 IUT, es inferior a un millón de soles", indicó.

Ante esto, Heysen señala que se está proponiendo que el tope de multas sea vinculado a los ingresos de la entidad supervisada que recibe la multa, y se estaría eliminando un mínimo.

"Hay entidades muy pequeñas a las que les impone el mínimo de la multa, y ese mínimo resulta excesivo, y hay entidades que son muy grandes, a las que el máximo de la multa les resulta poco disuasivo", comentó.

La tercera medida que se plantea está relacionada a las empresas transportadoras de fondos.

"Aquí lo que queremos es reducir el capital mínimo para promover que puedan formarse más empresas que transporten caudales. Actualmente tenemos dos empresas transportadoras y pensamos que reduciendo el capital mínimo podrían aparecer más competidores y reducir el costo de transporte", sostuvo.

En cuarto lugar también se plantea una medida para hacer más competitivo el sistema financiero.

"Queremos definir una categoría de empresas que otorgan créditos y no captan los depósitos del público, y simplificar el proceso de licencia de este tipo de empresas, y también facilitar su salida al mercado", añadió.

También se plantea eliminar las barreras que existen para impulsar la existencia de entidades totalmente digitales.

En último lugar, la SBS también plantea eliminar el requerimiento de difundir y publicar resoluciones en "El Peruano", para pasar a hacer en medios digitales y así reducir costos.