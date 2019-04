viajes | Fuente: http://www.edgeshapesindustry.com/

Durante este feriado largo por Semana Santa alrededor de 1 millón 400 mil peruanos se movilizarán tanto dentro como fuera del país. Según el Mincetur, el 16% de estos viajes se realizarán en avión, si formas parte de estas cifras sigue estas recomendaciones de Lima Airport Partners (LAP) para evitar contratiempos:

1) Verifica tus documentos, recuerda que debes tenerlos a la mano. Lleva tu DNI, pasaporte, permiso notarial en caso lleves menores de edad, etc.

2) Si viajas a la selva o a al algún país de clima tropical es recomendable vacunarse contra a la fiebre amarilla y llevar el certificado de vacunación entre tus pertenencias.

3) Llega al aeropuerto con anticipación. Para destinos nacionales se sugiere acudir 2 horas antes de la salida del vuelo. Mientras que para viajes internacionales es mejor estar por lo menos 3 horas antes de la salida del vuelo.

4) Con la finalidad de evitar robos se recomienda usar servicios de transporte autorizados para dirigirse hacia o desde el aeropuerto.

El turismo interno en Semana Santa generará un impacto económico de US$ 182 millones, asegura el MINCETUR. Esto significa un 7% más que lo generado el ao pasado en el mismo periodo.



5) No lleves equipaje de más. Verifica la cantidad y el tipo de maleta que estas permitido llevar de acuerdo con tu pasaje. Antes de salir revisa el peso de tu equipaje para evitar recargos por sobrepeso.

6) Asegúrate de comprar tus boletos en lugares autorizados. Evita ser víctima de una estafa

7) Realiza el check-in de manera online para ahorrar tiempo.

8) Verifica la puerta de embarque que te corresponde. Cuando ingreses a la sala de embarque ubica la puerta por donde abordarás tu vuelo. Mantente atento a las llamas de embarque, pues la puerta de abordaje podría variar.

9) Revisa que objetos están prohibidos en la maleta de mano. Por lo general no se permite el ingreso de armas de fuego, cuchillos, navajas, tijeras, hojas de bisturí, flechas, tacos, bates, etc.

10) No pierdas de vista tus maletas, y no lleves encargos de personas que no conozcas. Cuida de tu equipaje y colócale un distintivo para reconocerlo fácilmente.