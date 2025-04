Sencillo y al Bolsillo: ¿cómo planificar tu presupuesto personal o familiar y que te sobre para ahorrar?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los grandes desafíos del ciudadano de a pie es lograr llegar a fin de mes de manera holgada a nivel económico. Para ello, se requiere algo que suena sencillo, pero que, para muchos, no lo es: organizar un presupuesto personal de manera eficiente.

En el estreno del programa Sencillo y al Bolsillo de RPP, el economista Melvin Escudero, presidente de El Dorado Investments, dio claves sencillas para poder armar dicho presupuesto, ya sea personal y familiar, y con un plus: que además tengas margen de ahorro. ¿Quieres saber cómo? Entérate en esta nota.

Los pasos y claves de un presupuesto exitoso

Melvin Escudero indicó que algo importante para la educación financiera es "entender cómo se maneja el dinero", de modo que se pueda identificar "dónde se puede racionalizar, dónde se puede empezar a invertir, dónde hay que ajustar un poco la correa y en qué momentos hay que ser más sueltos". Por ello, la importancia de manejar un presupuesto.

"Primero, uno tiene que hacer un presupuesto, se llama planificación personal. Si uno ya tiene familia, hijos, obviamente, las necesidades de vivienda, de movilización, de gastos escolares, alimentación, vestimenta, entretenimiento, van a condicionar la capacidad de gasto. Pero todo va a depender, obviamente, del nivel de ingreso que se tenga. Una cosa es ganar en pareja, por ejemplo, 3 000 soles y otra muy diferente es ganar 60 000 soles [...] Entonces, los presupuestos se tienen que ir ajustando a ese flujo de ingreso", señaló.

Entonces, ¿cómo empezar a organizar el presupuesto? El primer paso, según Escudero, es separar una fracción de los ingresos para ponerlo "en una cuenta financiera o en una alternativa de inversión", algo que llamó: "pagarte primero a ti".

"Hay gente que gana 30 000 soles al mes y no le alcanza y no ahorra, porque no tiene la disciplina de hacer esta estrategia de que, primero, te pagas a ti y luego pagas el resto de los servicios, el resto de necesidades", sostuvo.

Esto, según Escudero, va de la mano con "responsabilidad en la gestión del dinero", para lo cual hay que tener en cuenta tres claves o "valores que son fundamentales".

"El primero es progreso, porque obviamente quieres mejorar tu calidad de vida y debes tener más ingresos, más propiedades, más ahorro financiero. La segunda palabra es disciplina. Si tú decides hacer eso, tienes que hacer lo que la gente que es rica, que ha creado riqueza hace […] Y la tercera es la responsabilidad en la ejecución de esa disciplina. Esa responsabilidad significa, por ejemplo, que si has hecho un presupuesto decirle no a muchas cosas, y decirle sí a pocas que has elegido deliberadamente", indicó.

¿Y qué sucede con los gastos derivados de entretenimiento? Escudero refirió que, si bien "estos gastos pueden surgir de manera espontánea dentro de un presupuesto", también pueden ser incluidos en el mismo.

"Es decir, hay un presupuesto para lo que es vivienda, hay un presupuesto para la educación, vestimenta, alimentación y un pedazo -que puede ser el 10 %, el 20 %- puede ir a entretenimiento. E incluso hay un porcentaje de entretenimiento que puede ser en familia y otro que puede ser individual", aseveró.

"Si hay la posibilidad de poder hacer eso, porque la vida también hay que disfrutarla, pero con disciplina, porque tampoco se trata de ir al cine todos los días o ir a los restaurantes más caros todos los días. Por eso es bien importante, en función de la capacidad que uno tiene, hacer esta asignación de a dónde voy y, luego, tener la disciplina para ejecutarlo", agregó.

Asimismo, dio algunos tips para aquellos que quieren mejorar sus ingresos y están a punto de optar por una carrera universitaria.

"Lo primero que uno tiene que decidir es cómo mejorar los ingresos. Entonces, ¿qué estudio? ¿Dónde están las mejores oportunidades de empleo? ¿Dónde voy a tener mayor nivel de ingreso? O si soy un emprendedor, ¿en qué tipo de negocios voy a entrar a efectos de generar un flujo de caja que me permita sustentar los gastos?", recomendó.

"Entonces, ahí vienen las decisiones importantes. La primera es cómo incrementar mis ingresos. Quiero vivir mejor, tengo que incrementar mis ingresos. Entonces, tengo que estudiar, tengo que hacer carreras técnicas, tengo que mejorar, por ejemplo, mis relaciones, mis contactos, porque los contactos son muy relevantes cuando hay recomendaciones. Entonces, cuando hay un buen profesional en una empresa sus jefes se dan cuenta, sus compañeros se dan cuenta. Lo que eso genera es que, cuando se busca empleo dentro de la misma compañía o en otra, puedes multiplicar tus ingresos", puntualizó.