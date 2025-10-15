¡Otra ruta menos! SKY anuncia cierre de la ruta Lima–Cancún por impacto de la TUUA: ¿Hasta cuándo operará?

La aerolínea SKY anunció el cierre de su ruta Lima–Cancún, una conexión que operó ininterrumpidamente por más de cuatro años desde su inauguración en enero de 2021. Durante este periodo, la ruta transportó a más de 427,000 pasajeros que eligieron viajar entre ambos destinos.

La decisión de cesar las operaciones se toma en lo que la compañía describe como un contexto "desafiante para la industria aérea", y busca resguardar la sostenibilidad y la salud financiera de la operación de SKY, mencionando que Cancún era un destino históricamente relevante dentro de la red internacional de la aerolínea.

La TUUA como principal motivo de cierre

El cese de la ruta se debe a una combinación de factores que impactaron su viabilidad económica:

La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA): La principal causa citada es la reciente entrada en vigencia del cobro de la TUUA a los pasajeros en conexión internacional. Esta aplicación impactó la eficiencia económica de la ruta, dado que una parte importante de su tráfico corresponde a viajeros en transferencia. La aerolínea señaló que la aplicación de la TUUA representa un aumento en los costos operativos y tarifarios. Este incremento genera una desventaja frente a otros aeropuertos de la región que no aplican este cargo, volviéndolos más atractivos para el tránsito internacional. Exigencia de visa: Además del impacto de la TUUA, factores externos como la exigencia de visa para los pasajeros peruanos afectaron significativamente la demanda directa. Esta situación incrementó la dependencia de la ruta en los viajeros que utilizan Lima para hacer conexión.

Ante este panorama, SKY se ha visto en la necesidad de adoptar esta medida para asegurar un servicio que continúe siendo seguro, confiable, sostenible y competitivo.

Fecha final de la ruta Lima-Cancún

La ruta Lima-Cancún no cesará de inmediato. Los vuelos se mantendrán operativos con normalidad hasta el 10 de marzo de 2026.

A partir del 10 de marzo, la frecuencia de la ruta será reducida: los vuelos se realizarán únicamente tres veces por semana —los martes, jueves y sábados— hasta su cierre definitivo el 31 de marzo de 2026.

¿Qué es la TUUA de Transferencia?



La TUUA de Transferencia es un nuevo cargo que se aplicará a pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, destinado a cubrir el uso de sus instalaciones. Los pasajeros en conexión internacional recibirán un 100 % de descuento hasta el 26 de octubre de 2025, y los domésticos hasta el 31 de diciembre de 2025; luego comenzará el cobro. Las aerolíneas peruanas rechazan la medida, argumentando que encarece los boletos, reduce la competitividad del aeropuerto frente a otros hubs y genera problemas operativos y doble cobro.