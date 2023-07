SNI: El Perú necesita más que un discurso

Aunque varios de los proyectos planteados en el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte son positivos, falta precisar cómo se van a ejecutar, señala la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El presidente de la SNI, Jesús Salazar Nishi, sostuvo que el discurso de la jefa de Estado no consideró cómo se van a articular las estrategias para hacer realidad los planes anunciados este 28 de julio.

"Hay muchos proyectos y muchos programas para ejecutar, muchos de ellos no están todavía bien planificados y lo que me pregunto es ¿a dónde queremos llegar con eso? (...) Si no veo una estrategia clara de desarrollo país de largo plazo no podría decir si van a ser no eficaces", dijo en RPP.

"Nos hubiera gustado que la presidenta nos diga cuál es el proyecto de crecimiento del país de largo plazo, queremos convertirnos en un país industrializado (...) Hay muchos proyectos por hacer, pero nos tienen que explicar y tiene que quedar claro que esos proyectos nos están conduciendo a algo", agregó.

Salazar destacó que el mensaje de Boluarte quisiera generar confianza para el sector privado, pero indicó que faltó claridad.

"El Perú necesita más que discursos para recuperar la confianza en el inversionista, necesitamos señales claras de que sabemos a dónde caminamos", comentó.

El titular del gremio indica que el Perú tiene cuatro trimestres en cifras negativas de inversión privada, en medio de una economía fuertemente afectada con una caída de 0.49% en los primeros cinco meses del año.

"Estamos un poco distantes (de una recesión), pero si no hacemos nada ese es el camino, a eso vamos a llegar. Necesitamos revertir con acciones contracíclicas, generar gasto público, inversiones", sostuvo.

Para este año, recordó que se proyecta una caída de 3% en inversión privada, lo cual significaría una reducción de puestos de trabajo, un incremento de hasta 30% de pobreza, un mayor nivel de hambre y una caída en la calidad de los empleos.

"En el Perú la informalidad sigue creciendo y ya estamos cerca del 80% y hoy no le escuche hablar de la informalidad", agregó.

El presidente de la SNI también señaló que el sector industrial ha enviado constantemente medidas para dinamizar la economía y señala que el Ejecutivo escucha, pero "falta acción y eficacia en el Estado".