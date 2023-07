SNMPE: "El fenómeno del Niño no generará ningún aumento tarifario en el mercado regulado"

Juan Miguel Cayo, presidente del comité eléctrico de la SNMPE, reconoció que el fenómeno del Niño podría generar etapas de sequías en el país; sin embargo, esto no ocasionará una subida en el costo de las tarifas eléctricas.

El funcionario explicó en el programa Economía Para Todos de RPP que en estos tiempos hay otras fuentes para suplir el agua de las hidroeléctricas, lo cual permitirá mantener el servicio en los próximos meses.

"Con el fenómeno de El Niño lo que va a pasar es que ciertamente va a haber escasez de agua; sin embargo, el sistema es robusto y tiene redundancia, es decir, sino hay agua habrá otras fuentes como gas y petróleo que van a suplir la falta de este recurso en las hidroeléctricas. Esto no va a generar ninguna subida tarifaria a nivel de mercado regulado, es decir, nuestras casas, los comercios, no van a verse afectados porque el hecho de que el costo de generación instantáneo suba o baje no perjudica", aseguró.

Cayo aclaró que el mercado mayorista, es decir los generadores que compran y venden energía entre ellos, sí se verán afectados si operan con diesel y no con agua.

Por otro lado, Juan Miguel Cayo señaló que alrededor de un millón de peruanos aún no cuentan con servicio de energía eléctrica.

"Un millón de peruanos sigue sin servicio eléctrico en el país. No tienen luz, ni capacidad para manejar motores, hacer trabajo productivo. El tema de calidad de vida cuando un hogar recibe luz es inmenso. Esa población es el objetivo central de todo el sector eléctrico para llegar a ese nivel de cobertura", puntualizó.

El especialista comentó estas personas viven en zonas rurales, de difícil acceso, donde se requiere esfuerzo del Estado para ayudar esa población.

Condiciones para El Niño

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaro ayer que las condiciones de El Niño se han desarrollado por primera vez en siete años en el Pacífico Central, lo que prepara el escenario para un probable aumento en las temperaturas globales y abruptos cambios en los patrones climáticos y meteorológicos.

A través de un comunicado oficial, la institución especializada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indica que una nueva actualización de sus datos permite pronosticar que existe un 90% de probabilidad para que un evento de El Niño continúe durante la segunda mitad del 2023 y que espera que el fenómeno climático "sea al menos de fuerza de moderada".

“La aparición de El Niño aumentará en gran medida la probabilidad de romper récords de temperatura y desencadenar un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano”, dijo al respecto el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.