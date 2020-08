La Sunat asegura que ahora más de 8,000 empresas exportadoras, principalmente pymes, podrán reducir el tiempo que dedicaban a sus trámites de exportación. | Fuente: Andina

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció un nuevo proceso 100% digital para realizar tramites de exportación, con lo que permitirán ahorrar tiempo y costos a los empresarios.

Más de 8,000 empresa exportadoras, principalmente pequeños y medianos negocios, se verían beneficiados con este nuevo procedimiento.

De acuerdo con la Sunat, esto elimina el uso de papeles y trámites físicos que debían realizar los agentes de aduanas de manera presencial.

Este proceso de exportación digital permitirá a los exportadores reducircostos significativos al contar con un sistema de exportación expeditivo, que fomenta la competitividad en el comercio exterior.

📰 La #Sunat activa proceso de exportación 100 % digital que ahorra tiempo y costos a exportadores



✔️ Nuevo sistema elimina uso de papel y trámites presenciales.

✔️ Principales beneficiarios serán medianas y pequeñas empresas.#JuntosSaldremosAdelante 🇵🇪 pic.twitter.com/dhcmh2dIgj — SUNAT (@SUNATOficial) August 19, 2020

¿Cómo exportar?

La web de la Sunat indica que para que una empresa o persona natural pueda desarrollar este tipo de actividades comerciales por mercancía cuyo valor no supere los US$ 5,000 debe:

- Contar con el RUC y Clave SOL, para acceder al Exporta Fácil

- Tener una mercancía a exportar.

- Tener un cliente en el extranjero.

- Llenar la Declaración Exporta Fácil (DEF)

- Presentar la mercancía en las oficinas de SERPOST.

Una persona natural que no esté registrada con RUC puede realizar:

- Máximo tres exportaciones anuales, cuyo valor por operación no exceda de US$ 1,000.

- Exportar una sola vez al año productos cuyo valor exceda los US$ 1,000 y que no supere los US$ 3,000.