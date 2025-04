Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Telefónica fue vendida por S/ 3.7 millones: ¿Por qué Integra Tec apuesta por una empresa endeudada? | Fuente: RPP

Telefónica vendió la totalidad de sus acciones en Perú a la empresa argentina Integra Tec por 900,000 euros (casi S/ 3.7 millones). Frente a ello, el economista Alejandro Indacochea detalló de cuánta es la deuda acumulada de la empresa y las acciones que se deberían realizar.

El especialista contó que Telefónica arrastra una deuda millonaria con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que comenzó con una observación tributaria en 2001-2002 y se ha convertido en una “bola de nieve”.

"En el 2006, Sunat observó una deuda de alrededor de 760 millones; en la actualidad se habla de una deuda de S/ 2,200 millones por los intereses. Por otro lado, tiene una deuda con bonistas y bonos internacionales. Si sumamos todo, la deuda se estima en alrededor de más o menos $ 1,300 a $ 1400 millones de dólares", explicó.

La situación es tan delicada que PricewaterhouseCoopers, en su informe auditado a diciembre del año pasado, "pone en duda la viabilidad de la empresa”.

Frente a esto, Telefónica ha ingresado a un proceso de reestructuración en Indecopi y ha sido adquirida por Integra Tec, un fondo argentino especializado en empresas en crisis.

“Integra Capital (Integra Tec) compró Volcan a Glencore por $ 20 millones. Ahora ha comprado Telefónica por 900,000 euros", pero ¿cuál sería el motivo de comprar esta empresa a un bajo precio, pese a las deudas que mantiene?

"Ellos han anunciado que van a respetar la cartera, van a mantener a los usuarios de por medio y van a relanzar la empresa. Este es un sector muy especializado. No es cualquier otro negocio de reestructuración. Los veo como expertos en reestructuración financiera. Me imagino que la opción de ellos es venderlo a un operador calificado y este va a dar una suma que no va a cubrir la deuda, los acreedores tendrán que reducir el monto de su deuda y ellos cobrar su parte correspondiente. Ese es su negocio", señala Indacochea.

Es importante precisar que Telefónica aún mantiene una base de 13 millones de usuarios en el país.

¿Qué acciones se deberían tomar?

Una de las opciones más viables, según el experto, sería una subasta entre operadores calificados del sector telecomunicaciones.

"Perdió Telefónica, perdió participación en el mercado y tiene menos del 29 %. Nadie que esté en otro sector va a comprar un negocio tan especializado como telecomunicaciones; o multinacionales siempre y cuando estén interesadas. Entonces, hacer una subasta donde se va a recuperar algo de dinero que pueda cubrir en parte la deuda de la Sunat y la deuda con los bonistas y garantizar que los usuarios que están afiliados sean respetados", instó.

Respecto al impacto para las AFPs, que poseen bonos de Telefónica, la perspectiva no es alentadora. “El valor como negocio en marcha no alcanza para cubrir la deuda. Por eso, los acreedores tendrán que asumir recortes. Ese es el negocio de Integra Capital: comprar barato, reestructurar y vender con ganancia”, explicó.

Finalmente, Indacochea invocó que "la Junta de Acreedores y Osiptel tome una decisión cuanto antes para ver una subasta con un operador calificado”.