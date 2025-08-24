Melissa Klug planea partido de fútbol para pagar los 300 mil dólares que le debe a Jefferson Farfán

Aunque tomó con humor la situación, la empresaria sostuvo que los jueces interpretaron de forma errónea el acuerdo de confidencialidad.

La empresaria Melissa Klug se pronunció este sábado 23 en el programa Esta Noche, donde abordó la deuda de 300 mil dólares que deberá pagar a Jefferson Farfán como penalidad por incumplir el acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación sentimental.

La popular “Blanca de Chucuito” reconoció que la situación la tiene preocupada. “Me tiene con la cabeza”, confesó, aunque también se tomó el tema con humor al señalar que una de sus opciones para reunir el dinero sería organizar un partido de fútbol benéfico.

“Llamaría a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”, comentó entre risas, en referencia a su actual pareja, el futbolista Jesús Barco, padre de su hija menor.

El comentario desató bromas en el set. La Chola Chabuca ironizó sobre la deuda y los gastos de la boda de Klug: “Encima tiene que ahorrar para la boda, pucha qué nervios”. Asimismo, sorprendió al ofrecerle sus primeros zapatos para ser subastados en apoyo a la empresaria.

Más allá del tono ligero de la conversación, Melissa Klug confirmó que apelará la decisión judicial en segunda instancia. Según explicó, los magistrados no habrían interpretado correctamente la cláusula de confidencialidad suscrita con el exfutbolista de la selección peruana.

“Los jueces creo que no han tomado mucha atención, han estado un poco flojos al leer, porque si bien es cierto yo firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Obviamente, había muchas cosas, muchos daños del pasado que yo no podía decir en televisión”, puntualizó.

Melissa Klug y Jefferson Farfán coincidieron en un evento deportivo

Klug y Farfán coincidieron en un evento deportivo para alentar y apoyar a su hijo en común, Jeremy, quien disputó un partido de fútbol juvenil con el club Alianza Lima. La expareja asistió por separado al estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, aunque sin la compañía de sus respectivas parejas.

Ambos recurrieron a sus redes para compartir imágenes de la actividad deportiva. De acuerdo con El Popular, la primera en publicar fue Klug, quien expresó su orgullo por el desempeño de su hijo en la cancha, incluso se dejó oír alentándolo desde las tribunas. Jefferson Farfán también difundió un video, pero desde otra ubicación.

Melissa Klug aviva posible embarazo tras sufrir náuseas en vivo

Semanas atrás, Melissa Klug preocupó a sus seguidores tras sufrir náuseas durante una entrevista en vivo. La personalidad de televisión tomó una pastilla para los mareos avivando así un posible embarazo a dos años de dar a luz a su última hija con Jesús Barco.

Fue durante el programa Ponte en la cola, con Micheille Soifer y Ricardo Rondón, que la empresaria afirmó estar “enamorada” de futbolista nacional. “Si, por supuesto estoy enamorada. Hice una linda familia. Tengo una bebé hermosa con él y nos seguimos amando”, comenzó diciendo Klug.

Acto seguido, Ricardo Rondón le preguntó a Melissa si se sentía bien ya que había pedido una pastilla para las náuseas a la producción del programa. “Si, pedí una pastilla (para los mareos) porque me cayó mal el desayuno”, señaló la modelo con una sonrisa nerviosa.