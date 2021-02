Hoy el dólar retrocedió 0.15% en el mercado peruano, según Bloomberg. | Fuente: Reuters

Hoy, martes 02 de febrero, el dólar cerró con una cotización de S/3.636, a nivel interbancario, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Este precio es ligeramente menor al registrado ayer. La agencia Bloomberg indica que hoy el dólar cayó 0.15% en el mercado peruano.

Este resultado se generó ante la expectativa de los inversionistas por una posible aprobación de nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos.

Según indicar Reuters, el presidente estadounidense Joe Biden estaría dispuesto a seguir adelante con su plan de ayuda de US$ 1,9 billones ante la crisis, incluso si no consigue el apoyo de los senadores republicanos.

¿Cuánto te cuesta el dólar?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) señala que el precio de compra del dólar es de S/3.636 y el venta S/3.641 aproximadamente.

Por su parte, la web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo se compra el billete verde a un precio de S/3.62 y lo venden a S/ 3.65 en promedio.