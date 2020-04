Viceministra de Educación: Las familias no pueden decir que “como no son 5 horas de clases, entonces pagarán la mitad"

Un tema que está en la agenda del sector educación en las últimas semanas es el pago de pensiones, pues el 77% de padres de familia cree que las mensualidades deben reducirse hasta en un 50%, según la última encuesta de Aspec.

Al respecto, la viceministra de Educación, Ana Andrade afirmó en RPP que “las familias no pueden decir: Si no recibo 5 horas de clases, entonces pago la mitad”.

“Los colegios están invirtiendo pero no lo comunican. Segundo, las familias deben entender que este no es un año regular, y que no pueden decir que porque ahora ya no son cinco horas, entonces voy a pagar la mitad. Invoco a las familias a que entiendan que es una coyuntura distinta”, explicó

La semana pasada, al titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva señaló que no deberían cobrar la misma pensión, pues con las clases online no se está brindando el mismo servicio que en la modalidad presencial.

"Si no están ofreciendo el mismo servicio debería haber un ajuste, pero también recordemos que hay planilla que pagar", indicó Alva.

Por su lado, Martín Benavides, ministro de Educación sostuvo que el Gobierno no tiene la facultad para poder intervenir en los precios de las pensiones fijadas por los colegios privados.

Retos

En ese sentido, comentó que los colegios deben informar cómo están organizando sus clases a distancia.

“Detrás de cada clase virtual hay horas del docente para realizar una clase adecuada. Estamos invocando a los colegios que informen a las familias todo lo que generan como inversión. Y no es un ideal, hay colegios que sí lo están haciendo”, indicó en RPP Noticias

La viceministra de Educación comentó que como Ministerio de Educación “no puede ir más allá que exhortar a que se acuerde una reprogramación de pagos o reducir las pensiones, eso se debe evaluar caso por caso”