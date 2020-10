Entre el 05 y 11 de octubre se realizaron solo 40 vuelos internacionales, según el MTC. | Fuente: Andina

Los viajes internacionales se reiniciaron el pasado 05 de octubre y esta semana se cumplirían los 15 días establecidos para que el Gobierno evalúe la reapertura de más destinos, según la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

Actualmente los vuelos solo pueden realizarse directamente a siete países de la región: Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.

"Hoy se cumple los 15 días establecidos por lo que esperamos -como gremio- que el miércoles, día en que se desarrolla el Consejo de Ministros, podamos tener la buena noticia del reinicio de operaciones para vuelos directos a Brasil, Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos y -de ser posible- a todos los países con fronteras abiertas", señaló Carlos Gutiérrez, gerente general de Aetai.

Sin embargo, el representante del gremio indica que la venta de pasajes a otros destinos no autorizados no está prohibida. Es decir, los pasajeros pueden viajar a otros destinos no incluidos en la reactivación del sector haciendo escalas.

"En realidad no existe ninguna restricción (para la venta de boletos aéreos a destinos sin autorización para despegar desde Lima) y -por el contrario- no debería haberlo siempre y cuando se informe al usuario que es un destino en conexión. Por ejemplo el vuelo directo a Miami no está autorizado pero si puedo hacerlo vía Santiago, Panamá o Bogotá", precisó Gutierrez a Gestión.pe.

El representante de AETAI indica que la mayoría de aerolíneas señalan a sus usuarios que la compra de pasajes a destinos no autorizados se realizan en vuelos de conexión o están sujetos a la aprobación del Gobierno.

Respecto a la devolución de dinero a los pasajeros que adquirieron un pasaje antes de la pandemia, Gutierrez señala que se dará un 'travel voucher' para "honrar la deuda más adelante" debido a los problemas de liquidez de las aerolíneas.

