Donald Trump eleva del 15 al 25 % los aranceles a Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos aseguró que, debido a la inacción para ratificar el acuerdo comercial entre ambos países, aumentará los aranceles a las importaciones surcoreanas "de automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que eleva del 15 al 25 por ciento los aranceles impuestos a Corea del Sur en represalia a los retrasos en la ratificación del acuerdo comercial pactado por ambos gobiernos.

"El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con el acuerdo con Estados Unidos (...). Por consiguiente voy a aumentar los aranceles sobre automóviles, madera, farmacia y otros del 15 al 25 por ciento", ha informado Trump en redes sociales.

El dirigente estadounidense ha resaltado el "gran acuerdo" negociado con el presidente Lee Jae Myung y anunciado el 30 de julio de 2025. "Reafirmamos los términos (del acuerdo) cuando estuve en Corea el 29 de octubre. ¿Por qué no lo ha aprobado el Legislativo coreano?", ha apelado Trump.

El acuerdo alcanzado incluye inversiones surcoreanas en Estados Unidos por valor de 150.000 millones de dólares (cerca de 130.000 millones de euros), así como nuevos contratos comerciales en construcción naval, energía nuclear, minerales críticos, gas natural licuado y aviación, el área más beneficiado gracias a la compra por parte de Korean Airlines de más de 100 aviones Boeing por valor de 36.200 millones de dólares (más de 31.000 millones de euros).

Asimismo, Corea del Sur comprará anualmente a Estados Unidos 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado (LNG) durante una década a partir de 2028 y Hyundai Motor Group incrementará sus inversiones en Estados Unidos hasta los 26.000 millones de dólares (alrededor de 22.370 millones de euros) hasta 2028, 5.000 millones de dólares (aproximadamente 4.300 millones de euros) más que el acuerdo desvelado en marzo de este mismo año.