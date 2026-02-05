Tabla posiciones Sudamericano Femenino Sub 20 2026: resultados y posiciones en la fase de grupos del torneo

Solo cuatro irán al Mundial. Este miércoles 4 de febrero empezó el Sudamericano Femenino Sub 20, torneo clasificatorio a la Copa del Mundial que se jugará en Polonia.

La Selección Peruana fue ubicada en el grupo B, junto a Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, por lo que cuenta con chances para clasificar al hexagonal final.

Conoce los resultados de cada fecha y cómo se mueve la tabla de posiciones del campeonato.

Programación de la fecha 1 del Sudamericano Femenino Sub 20 2026

Fecha 1

Miércoles 4 de febrero

Paraguay 4-0 Chile

Uruguay 0-2 Venezuela

Jueves 5 de febrero

4:00 p.m. | Bolivia vs Perú

4:00 p.m. | Brasil vs Ecuador

Tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub 20 2026 en vivo



Grupo A

# País PJ PG PP PE Puntos 1 Paraguay 1 1 0 0 3 2 Venezuela 1 1 0 0 3 3 Colombia 0 0 0 0 0 4 Uruguay 1 0 1 0 0 5 Chile 1 0 1 0 0

Grupo B

# País PJ PG PP PE Puntos 1 Argentina 0 0 0 0 0 2 Bolivia 0 0 0 0 0 3 Brasil 0 0 0 0 0 4 Ecuador 0 0 0 0 0 5 Perú 0 0 0 0 0

Formato del Sudamericano Femenino Sub 20 2026

El Sudamericano Femenino Sub 20 2026 se disputará en dos fases: la fase preliminar y la fase final. La fase preliminar la disputan los diez equipos, distribuidos en dos grupos de cinco equipos cada uno. Los tres mejores de cada llave jugarán la fase final, quienes jugarán todos contra todos.

Los cuatro primeros de la tabla de posiciones del hexagonal final clasificarán a la Copa Mundial Femenina Sub 20.

