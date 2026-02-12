Adiós James Van Der Beek: Katie Holmes y más estrellas de 'Dawson’s Creek' lo despiden con emotivos mensajes

El actor estadounidense, recordado por su papel como Dawson Leery, falleció tras luchar contra el cáncer. Hollywood y sus excompañeros lo homenajean en redes.

Hollywood despide a una de las figuras que marcó a toda una generación. James Van Der Beek, protagonista de la icónica serie noventera Dawson’s Creek, falleció el miércoles 11 de febrero a los 48 años, luego de enfrentar un cáncer colorrectal.

La noticia fue confirmada por su familia en redes sociales y rápidamente generó una ola de mensajes de despedida, especialmente de sus compañeros de elenco y colegas de la industria, quienes recordaron su talento y calidad humana.

Las emotivas palabras de Katie Holmes

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Katie Holmes, quien interpretó a Joey Potter, el gran amor de Dawson en la ficción. La actriz evocó los años que compartieron en la serie, recordando la imaginación, la complicidad y la amistad que los unió desde su juventud.

"Valentía. Compasión. Generosidad. Fortaleza. Un aprecio por la vida y la decisión de vivirla con la integridad de entender que la vida es arte — creando un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos — el viaje de un héroe. Lamento esta pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó en él”, escribió en sus redes.

James Van Der Beek y Katie Holmes interpretaron a Dawson Leery y Joey Potter en 'Dawson’s Creek'.Fuente: Sony Pictures Television

Busy Philipps y el dolor del elenco

Busy Philipps, quien interpretó a Audrey Liddell en Dawson’s Creek, se mostró devastada por la noticia. “Mi corazón está profundamente dolido", expresó. "James Van Der Beek era uno en mil millones y será extrañado para siempre. No sé qué más decir, estoy muy, muy triste. Era mi amigo, lo quería y estoy infinitamente agradecida por nuestra amistad durante todos estos años”.

Por su parte, Mary-Margaret Humes, quien dio vida a Gail Leery, la madre de Dawson en la serie, lo llamó “mi valiente guerrero”. Agregó: “Rara vez me quedo sin palabras… hoy es la excepción. Luchaste una dura batalla contra todo pronóstico con una fortaleza y dignidad silenciosas. Siempre te amaré y te admiraré por eso".

Hollywood reacciona a la muerte de James Van Der Beek

Las cuentas oficiales de Dawson’s Creek y Sony Pictures Television destacaron que su interpretación de Dawson Leery ayudó a definir una generación de televisión y sigue resonando en el público.

El sindicato de actores y la Academia de Televisión también resaltaron su carrera en cine y televisión, subrayando la sinceridad y profundidad que aportaba a sus personajes.

Holly Marie Combs, recordada por series como Charmed, Pretty Little Liars y Picket Fences, escribió en una historia: “El legado es algo real. Y la cobertura médica debería ser algo garantizado para las personas que se la han ganado una y otra vez”. En otra publicación agregó: “Mis condolencias a la familia de WB y a todos los que amaron y disfrutaron a James. Mi corazón está con su hermosa familia”.

La protagonista de Buffy, la cazavampiros, Sarah Michelle Gellar, escribió: “Crecí junto a Van Der Beek. Era uno de los buenos. Esta es una verdadera pérdida”, junto a una fotografía en la que aparece abrazada al actor cuando ambos eran jóvenes.

Chad Michael Murray, actor de Un viernes de locos, comentó en la publicación que anunciaba la muerte de Van Der Beek: “Enviando amor y luz a tu hermosa familia. James era un gigante. Estamos muy, muy apenados por lo que están atravesando. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos; nos motivó a ser mejores en todos los sentidos”.

Alfonso Ribeiro, recordado por su papel de Carlton Banks en El príncipe del rap, escribió en Instagram: “Estoy destrozado. Era mi verdadero amigo, mi hermano y una guía en mi vida. Estuve con él durante este terrible camino para vencer el cáncer. He aprendido muchísimo de James. Siempre estaré en deuda por todo lo que nos dieron a mí y a mi familia. Vivirá por siempre en mi corazón. Te amo, James, y sé que ahora tengo un ángel guardián que me cuida”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis