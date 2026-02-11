Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal de la Copa del Rey?

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: se enfrentan este jueves 12 de febrero por la semifinal de la Copa del Rey. El encuentro se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por América TV (4 y 704 HD), DSports y La1 TVE. Vía streaming, se podrá ver por RTVE Play, DGO y América tvGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Atlético Madrid vs Barcelona: ¿cómo llegan a las semifinales de la Copa del Rey?



Atético de Madrid llega al partido luego de vencer 5-0 a Real Betis en los cuartos de final. Barcelona, en tanto, llega al cotejo tras derrotar 2-1 a Albacete.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Madrid vs Barcelona en vivo por las semifinales de la Copa del Rey?



El partido entre Atlético Madrid vs Barcelona se disputará este jueves 12 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El recinto tiene capacidad para 70 692 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Barcelona en vivo por las semifinales de la Copa del Rey?



En Perú, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Atlético de Madrid vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Atlético Madrid vs Barcelona en vivo?



El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona será transmitido EN VIVO por TV a través de América TV (4 y 704 HD), DSports y La1 TVE. Vía streaming, se podrá ver por RTVE Play, DGO y América tvGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Madrid vs Barcelona: alineaciones posibles



Atlético de Madrid: Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis