Videos desmentirían versión oficial: la indignación crece en Mineápolis por enfermero muerto en operativo antimigratorio

Videos circulantes en redes sociales y analizados por medios estadounidenses como CNN y The New York Times muestran que un agente federal retiró un arma de la cintura de Alex Pretti segundos antes de que se escucharan al menos diez disparos, contradiciendo las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que el enfermero de 37 años blandió una pistola y representaba una amenaza inmediata durante un operativo antimigratorio en Mineápolis el sábado.

Pretti, un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales y con permiso legal para portar armas, falleció en el lugar tras interponerse entre agentes y manifestantes, según relatos de testigos y funcionarios locales.

El incidente, el segundo tiroteo fatal en menos de tres semanas involucrando a agentes federales en la ciudad, ha intensificado las protestas y la indignación comunitaria, con vigilias y marchas desafiando temperaturas bajo cero.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, criticó al gobierno federal por "difamar" a Pretti y obstruir la investigación estatal, mientras senadores republicanos y demócratas exigen una indagación exhaustiva.

El operativo forma parte de las redadas masivas ordenadas por el presidente Donald Trump a inicios de enero, tras un documental que expuso malversación de fondos en guarderías gestionadas por la comunidad somalí.

El análisis de CNN de los videos no captura acciones violentas por parte de manifestantes ni muestra a Pretti sosteniendo su arma, a pesar de que el DHS insistió en que "los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente".

Testigos oculares, en declaraciones juradas presentadas ante un tribunal federal según The Guardian y Minnesota Star Tribune, describieron a Pretti grabando con su teléfono y ayudando a una mujer empujada por un agente, sin evidencia de agresión armada.

"El hombre se acercó para apoyarlos mientras los amenazaban, simplemente con su cámara en mano. No lo vi alcanzar ni sostener un arma", afirmó un testigo en una declaración jurada, según Minnesota Star Tribune.

Un pediatra presente, en otro expediente judicial, relató que los agentes no realizaron RCP inmediatamente y dudaron en permitir ayuda médica.

La familia de Pretti refutó las acusaciones federales. "Las mentiras repugnantes que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes", declararon sus padres, Michael y Susan Pretti, en un comunicado, añadiendo que "era un buen hombre".

Pretti, graduado en biología y enfermería por la Universidad de Minnesota, trabajaba en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Minneapolis atendiendo a veteranos con enfermedades graves.

Detalles del incidente y contradicciones oficiales

El tiroteo ocurrió alrededor de las 9:05 a.m. en la intersección de la avenida Nicollet y la calle 26 Este, durante una operación para detener a José Huerta-Chuma, descrito por el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, como un "inmigrante ilegal" con antecedentes por agresión doméstica.

Sin embargo, el Departamento Correccional de Minnesota contradijo esto, afirmando que Huerta-Chuma no tiene antecedentes penales en el estado, solo infracciones de tránsito menores de hace más de una década, y que estuvo bajo custodia federal en 2018 durante el primer mandato de Trump.

Funcionarios federales, incluyendo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificaron el acto como "terrorismo doméstico".

"Este individuo que llegó con armas y municiones para detener una operación policial de agentes federales cometió un acto de terrorismo doméstico; esos son los hechos", declaró Noem en rueda de prensa.

Bovino, en una conferencia separada, se refirió a Pretti y a Renee Good -muerta el 7 de enero por un agente de ICE- como "sospechosos".

"Dos sospechosos fueron baleados… sospechosos que agredieron, retrasaron, obstruyeron o amenazaron la vida de un agente del orden público", dijo Bovino.