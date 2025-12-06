¿Cómo identificar si estoy sobreendeudado y cuándo es mejor utilizar la tarjeta de crédito?

Rafael Sevilla, experto en finanzas, explicó en Sencillo y al Bolsillo qué hacer cuanto exista un escenario donde los gastos son mayores a los ingresos y qué viable es utilizar una tarjeta de crédito para consumo.

En el programa Sencillo y al Bolsillo de RPP, Rafael Sevilla, experto en finanzas, brindó recomendaciones respecto a la problemática del sobreendeudamiento en el Perú con la finalidad de prevenir a jóvenes que ingresan al mundo financiero.

Uno de los puntos a tomar en cuenta -dijo- es identificar si la deuda es mayor a los ingresos obtenidos mensualmente.

"También es un error común [sacar otro crédito], porque estás consolidando deudas con un plazo más largo, tasas menores. Pero el peor error es sacar dinero en efectivo de una tarjeta de crédito para pagar otra y es lo más caro que puedes hacer", remarcó.

Por ello, partió desde la idea de realizar un presupuesto e identificar los ingresos y gastos, entre los que se encuentran los primarios (vivienda, alimentación o educación) y los secundarios. Todo esto es importante anotarse, ya sea a mano o mediante una herramienta digital, resaltó el experto.

"Si vas a gastar y busca pedir un préstamo, siempre hay que enfocarnos en pedirlo para algo rentable, es decir, un beneficio en el mediano o largo plazo. Un préstamo bueno es para una vivienda, educación o potenciar tus capacidades. Lo peor que puedes hacer es un préstamo para consumo vía tarjeta de crédito", mencionó.

Sobre la tarjeta de crédito, Sevilla mencionó que el principal error es no identificar sus condiciones de uso. "Hay algunas tarjetas de crédito que te dan la facilidad de consumir y pagar sin intereses a tres o seis meses. Pero siempre hay que fijarnos en la letra chica. Si consumes algo hoy día, no pagas en tres meses, pero dentro de dos meses sacas otro préstamo y de repente es para el primer consumo, no para todos. Entonces, se te comienza a acumular", dijo.

"Otro punto es usar la tarjeta de crédito para las cosas necesarias, sabiendo que vas a tener un flujo para pagar. Otro punto es siempre tratar de pagar por lo menos el mínimo. Si no puedes pagar un poco más del mínimo, por lo menos el mínimo. Pero lo ideal es pagar más del mínimo porque si no la deuda se te comienza a incrementar por la misma tasa de interés que te cobran. Pero es básico, por lo menos tienes que pagar algo más del mínimo", añadió Rafael Sevilla.

Sevilla apuntó que dejar de pagar deudas puede adicionalmente afectar la calificación crediticia de una persona.

"Cuando tú dejas de pagar, vas a entrar en una calificación dudosa. Te van a calificar en una central de riesgo y el problema de eso conlleva es que si el día de mañana, por ejemplo, tú estás postulando para un trabajo formal, una empresa formal, dependiendo de la industria, te puede jugar en contra. Si tú vas a entrar a una empresa del sistema financiero, ya sea caja, financiera, banco, y estás sobreendeudado, es crítico. No puedes trabajar en una empresa de este rubro teniendo un sobreendeudamiento", advirtió.

Por otro lado, el experto instó a las personas a no dejarse llevar por impulsos relacionados con la moda o las redes sociales, que pueden propiciar gastos innecesarios. Aconsejó establecer un porcentaje de ingresos para ahorrar y poder hacer frente a los compromisos de financiamiento.

"Las entidades financieras te enamoran con las tarjetas de crédito, con las campañas de tarjeta de crédito. Tenes que buscar tarjetas de crédito que te den facilidades de consumir a tres meses, seis meses, sin pago de intereses", mencionó.

En caso de ya encontrarse en una situación de sobreendeudamiento, Sevilla sugirió la posibilidad de refinanciar las deudas con entidades reguladas, "donde puedes negociar una menor tasa o un plazo más largo".