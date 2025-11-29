Aguinaldo y gratificación de diciembre 2025: ¿cuánto será el monto y cómo utilizarlo?

Geraldine Hernández explicó en Sencillo y al Bolsillo la distribución del aguinaldo para sector público y la gratificación para el sector privado.

La gratificación llega el próximo mes de diciembre, un pago adicional para los trabajadores que se encuentran en planilla del sector privado, que se recibirá como máximo el 15 de diciembre del presente año.

Geraldine Hernández, periodista de Economía de RPP, informó en Sencillo y al Bolsillo que, si la empresa no realiza el depósito de la gratificación, es importante contactar con la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil).

"No es un regalo, es un derecho laboral que las empresas deben respetar. Además, hay un porcentaje adicional que se te va a dar en la gratificación, que dependerá a qué seguro de salud seas afiliado. Si hablamos de salud en el seguro social, te corresponde un 9 % extra sobre la gratificación. Si estás afiliado a una empresa prestadora de servicio, conocida como las EPS, te corresponde el 6,75 % extra", refirió.

En el caso de trabajadores que hayan estado menos de seis meses en la empresa o que se hayan desvinculado, recibirán una gratificación proporcional, conocida como "gratitrunca", que son "para aquellos que ya no están trabajando, pero tienen vínculo laboral con la empresa".

Para los trabajadores del sector público, el aguinaldo de 2025 ascenderá a 300 soles y se pagará junto con la planilla de diciembre.

"Según también el tipo de entidad o el tipo de lugar donde te cuentes trabajando, un ministerio, una universidad pública, va a depender el tema del cronograma de pagos, que va del 16 al 19 de noviembre, donde vas a ver este dinero extra. ¿Quiénes reciben aguinaldo en el sector público? Servidores, funcionarios, incluso pensionistas y jubilados, además de profesores y médicos que trabajan en hospitales públicos", informó Geraldine Hernández.

Esa esa línea, la periodista aconsejó que tanto la gratificación como el aguinaldo deben ser considerados como un apoyo financiero útil en esta época del año.

Sugirió usarlos para cubrir gastos navideños o para crear un fondo de ahorro o un colchón financiero para el inicio del año 2026.