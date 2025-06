Comprendiendo las tarjetas de crédito: claves para un uso responsable

El consultor financiero Edwin Fernández respondió en el programa Sencillo y al Bolsillo sobre cómo utilizar las tarjetas de crédito para mantener una salud financiera óptima y evitar endeudamientos innecesarios.

En el programa Sencillo y al Bolsillo de RPP, el consultor financiero Edwin Fernández explicó el manejo adecuado de las tarjetas de crédito, en un contexto de dudas por parte de los ciudadanos sobre si es viable adquirirlas.

Según explicó Fernández, una tarjeta de crédito es un tipo de préstamo que el banco pone a disposición de sus clientes de manera casi permanente. Este funcionamiento es comparable al "apúntalo a mi cuenta" de las tiendas locales, donde los consumidores pueden pagar sus compras al final del mes sin incurrir en intereses, siempre y cuando se realice el pago total antes de la fecha límite.

Pero también es importante conocer las diferencias en tres términos clave, la TEA, el TCEA y la TREA. El consultor financiero resaltó la importancia de comprender términos fundamentales como la Tasa Efectiva Anual (TEA), que indica el costo anual de un crédito, y la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA), que refleja el costo real del préstamo, incluyendo intereses y otros cargos adicionales. Por otro lado, la Tasa Real Efectiva Anual (TREA) aplica cuando uno deposita dinero en el banco, mostrando el interés real que se gana después de deducir costos.

Fechas importantes: corte y pago

Fernández también aclaró en RPP la diferencia entre la fecha de corte y la fecha de pago. La fecha de corte es el día en que el banco resume todas las transacciones del mes, mientras que la fecha de pago es el último día para pagar el saldo sin incurrir en intereses.

"Si yo pago todo eso hasta antes de la fecha de pago o la fecha de facturación, no me cobran intereses. Por eso es importante las dos fechas. En una, calculo cuánto debo y, en la otra, yo decido en qué momento voy a pagar. Son dos fechas importantes", informó.

No respetar estas fechas -sostuvo- puede resultar en altas tasas de interés y afectar el historial crediticio del usuario. "Si yo lo uso bien, no pago nada. Pero si yo me atraso o pago el monto mínimo, la tasa de interés es muy alta. Entonces, si es un buen instrumento se lo hace usar. Pero es muy perjudicial si es que yo me empiezo a atrasar, aparte de que también afecta a mi historia de crediticio", declaró.

¿Cuántas tarjetas de crédito debo tener?

En cuanto a la cantidad de tarjetas recomendada, Fernández sugirió que poseer entre dos a tres tarjetas es ideal para mantener un buen control financiero sin complicar el manejo de fechas y pagos.

"En general, es una buena idea tener una tarjeta de crédito, sobre todo cuando recién entramos al sector financiero, porque te permite hacer historial. Te permite demostrar al banco que eres responsable con tus cosas. Pero si es que ya voy al otro extremo y tengo seis, siete, cinco tarjetas, ya se me va a complicar el control, por ejemplo, en las fechas", mencionó.

Mitos y realidades sobre las tarjetas de crédito

A pesar de los temores comunes, cuando se usan responsablemente, las tarjetas de crédito pueden ayudar a construir un historial crediticio saludable, facilitando el acceso a mejores productos financieros en el futuro. Siempre es recomendable pagar el monto total antes de la fecha de vencimiento para evitar costos adicionales.

"Hay muchas personas que tienen tarjetas de crédito, pero tienen miedo al crédito. Una recomendación es, si tienes miedo te vas al negocio, pagas con la de crédito y al siguiente día pagas ese monto con la de débito. Me sirve porque voy a generar un comportamiento", sostuvo.