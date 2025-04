Airyn, hija de Robert De Niro, se declara transgénero: "Mi padre insistió en que encontráramos nuestro propio camino"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Robert De Niro es padre de siete hijos, con cuatro mujeres distintas. Junto con la actriz Toukie Smith, tuvo gemelos; uno de ellos, es Airyn, quien acaba de declararse públicamente una mujer trans en una reciente entrevista con Them, un medio digital centrado en la comunidad LGBTQ+.

A finales de marzo, Airyn fue vista cenando en un restaurante de Nueva York junto con su padre. Ambos fueron fotografiados al ingresar al lugar. Poco después, el tabloide británico Daily Mail publicó las imágenes acompañadas de un artículo que mencionó "el cambio de look" del hijo del protagonista de Taxi Driver, "con cabello rosa y tacones", refiriéndose a Airyn como Aaron De Niro y difundiendo la noticia antes de que ella pudiera compartir públicamente su transición de género.

"Me molestó que me llamaran un 'nepo baby', sin siquiera haber hablado conmigo previamente", indicó Airyn refiriéndose al artículo. Cabe mencionar que ‘nepo baby’ es un término que se utiliza para referirse a hijos o familiares de celebridades que lograron una carrera en la industria del entretenimiento, o en campos relacionados, aprovechando las conexiones y el apoyo de sus padres famosos.

"Como si eso fuese poco, el artículo salió poco antes del Día de la Visibilidad Trans. Yo nunca hice alarde de mi apellido ni crecí teniendo papeles secundarios en las películas de mi padre, ni yendo a reuniones de negocios o estrenos; mi padre siempre nos insistió mucho en que encontráramos nuestro propio camino, y que alcanzáramos el éxito por mis propios méritos", agregó.

Airyn fue víctima de bullying

Airyn también se refirió al acoso que tuvo que soportar durante su etapa escolar. "Eran crueles, y de por sí yo ni siquiera encajaba en el estándar de belleza, de ser delgado, blanco, musculoso o simplemente masculina", señaló. "De pequeña siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo: demasiado grande, no lo suficientemente delgada; no lo suficientemente negra; no lo suficientemente blanca; demasiado femenina; no lo suficientemente masculina. Nunca nadie me dijo: 'Eres perfecta simplemente como eres'... Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. Yo he sido visible, pero creo que nadie me ha visto aún", expresó.

Más allá de no haber recibido ciertos consejos en su juventud, la joven agradeció la forma en que fue criada por sus padres, incluso tras su separación. "Obviamente, ningún padre es perfecto, pero agradezco que hayan querido mantenerme alejada de los focos de atención y que intentaran darme una infancia lo más normal posible", agregó.

Airyn De Niro se inspira en figuras afrodescendientes

Airyn De Niro contó que comenzó su transición en noviembre del año pasado, motivada por la sensación de no estar viviendo su verdadera identidad de género. "Luego de ver a mujeres trans siendo honestas y abiertas, pienso: 'Quizás no sea demasiado tarde para mí', recordó. De hecho, dijo que su nueva identidad fue influenciada por figuras femeninas afrodescendientes que rompieron moldes sociales. "Mujeres como Laverne Cox, KeKe Palmer y Naomi Campbell ofrecieron alternativas a los ideales de la feminidad", afirmó.

Sobre su futuro, Airyn reveló que tiene planes de ser consejera de salud mental. "Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona como yo, negra y queer, que no use una talla extrapequeña; quisiera ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de súper delgadas, y espero poder hacerlo", concluyó.

