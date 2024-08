Hija de Robert De Niro saludó al actor por su cumpleaños con recuerdo de su nieto fallecido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Robert De Niro estuvo de cumpleaños el último sábado 17 de agosto. En efecto, el popular actor ganador del Óscar con Toro Salvaje (1981) y con la segunda película de El Padrino (1975) alcanzó los 81 años destacando una exitosa carrera en el cine, industria donde espera continuar desenvolviendo su talento luego de su participación en Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, donde fue nominado, una vez más, por la Academia.

Asimismo, en conmemoración de un año más de vida del actor, su hija Drena De Niro compartió fotos de su padre saltando de un barco y acompañado de otras imágenes del protagonista de Taxi Driver con su nieto Leandro, quien falleció el año pasado producto de una sobredosis accidental causada por la combinación de drogas.

“Feliz cumpleaños número 81 para mi papá y #1 (número uno) Contigo hasta la muerte. Te amo con todo mi #BobbyD para siempre”, escribió la hija de De Niro con cuatro fotografías y un video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

En la primera foto, se ve a Robert De Niro de espaldas saltando de un barco hacia el mar. Del mismo modo, en un video, se aprecia al actor estadounidense nadando con ropa de baño cerca de una moto acuática que lo espera. Otra foto, muestra al intérprete del joven Vito Corleone dando biberón a su nieto Leandro cuando era bebé. Las siguientes imágenes muestran al actor de El Irlandés con su nieto de niño y en la playa con sus dos nietos.

Robert De Niro (derecha) con su hija Drena (medio) y su nieto Leandro (izquierda). | Fuente: Instagram (drenadeniro)

¿Cuál fue la casusa de la muerte de Leandro, el nieto de Robert De Niro?

De acuerdo con una prueba toxicológica, Leandro De Niro Rodríguez, nieto de Robert De Niro, murió por una sobredosis accidental causada por la combinación de drogas ilícitas donde se incluye el fentanilo.

Según el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, Leandro De Niro falleció por “los efectos tóxicos del fentanilo, el bromazolam, el alprazolam, el 7-aminoclonazepam, la ketamina y la cocaína”.

El nieto del actor fue encontrado muerto en su departamento en Nueva York por uno de sus amigos. Drena De Niro, hija de Robert De Niro, contó a la Policía que su hijo dejó de respirar luego de una presunta sobredosis.

Efectivos policiales —que registraron el lugar— encontraron una bolsa de cocaína, una pajilla de residuos, dos pastillas azules y siete tabletas rectangulares que se cree que son Xanax (Alprazolam).

Prueba forense confirmó que nieto de Robert De Niro murió por una sobredosis accidental. | Fuente: Instagram (drenadeniro)

¿En qué películas actuó Robert De Niro y qué premios recibió?

Robert Anthony De Niro, mejor conocido como Robert De Niro, es un actor estadounidense ganador de dos premios Óscar con Toro Salvaje (Mejor actor) y El Padrino II (Mejor actor de reparto). Su fama en Hollywood despegó por su interpretación del joven Vito Corleone en la segunda parte de la icónica saga de gánster El Padrino, de Francis Ford Coppola.

De Niro es conocido en la industria del cine por sus actuaciones en los filmes de drama criminal. Con Martín Scorsese, el actor estuvo en icónicas películas como: Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), Goodfellas (1990), Cape Fear (1991), Casino (1995), El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (2023).

También estuvo en recordados filmes como: El padrino II (1974), The Deer Hunter (1978), Érase una vez en América (1984), The Untouchabales (1987), Despertares (1990), Heat (1995) y Joker (2019).

Robert De Niro logró consagrarse en dos de las nueve nominaciones en la Academia. Además, ganó un Globo de Oro con el exitoso largometraje Toro Salvaje, y consiguió tres reconocimientos en los Festivales de cine de Venecia y San Sebastián.

