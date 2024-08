La hija de Robert De Niro comparte video del actor saltando de un yate para celebrar su cumpleaños 81

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El sábado 17 de agosto, Robert De Niro celebró sus 81años con un viaje familiar a España, donde fue recibido por su amigo y colega Antonio Banderas, según reportan medios internacionales. El protagonista de Taxi Driver estuvo acompañado por su actual pareja, Tiffany Chen, y su hija en común, Gia, quien recientemente cumplió un año. Durante su estancia, la familia se alojó en el exclusivo hotel Nobu, ubicado en el lujoso complejo turístico Puente Romano Beach Resort, del cual De Niro es socio.

Para rendirle un homenaje, Drena, la hija mayor del dos veces ganador del Oscar, publicó algunas imágenes que evocaron algunos recuerdos al lado de su padre; entre las instantáneas figura un video en el que el veterano actor realiza una impresionante zambullida desde un yate. "¡Estás loco!", se le escucha decir a la también actriz. "¡Estoy bien!", respondió el actor mientras se mantenía a flote.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, generado una ola de reacciones y numerosos comentarios de admiradores que destacaban la energía del actor. "Feliz cumpleaños número 81 para mi papá y el número uno para todo. Te amo con todo mi corazón. #BobbyD para siempre", escribió Drena en la descripción de la publicación.

"Feliz cumpleaños al mejor actor del mundo", "¡Que todos luzcamos así de bien a esta edad!", fueron algunas de las felicitaciones que inundaron el post de la intérprete de The Lovebirds.

Robert De Niro estuvo de cumpleaños el último sábado 17 de agosto. | Fuente: Drena De Niro

Robert De Niro y su experiencia gastronómica en España

Robert De Niro fue visto recientemente disfrutando de una escapada gastronómica en el pueblo de Ronda, en Málaga, al sur de España. El protagonista de El Padrino almorzó en el prestigioso restaurante Bardal, que cuenta con dos estrellas Michelin.

En Instagram, Robert De Niro posó para una fotografía junto al chef español Benito Gómez tras disfrutar de uno de los exclusivos menús del restaurante, que tienen un precio de entre 180 y 215 euros.

¿En qué películas actuó Robert De Niro y qué premios recibió?

Robert Anthony De Niro, mejor conocido como Robert De Niro, es un actor estadounidense ganador de dos premios Óscar con Toro Salvaje (Mejor actor) y El Padrino II (Mejor actor de reparto). Su fama en Hollywood despegó por su interpretación del joven Vito Corleone en la segunda parte de la icónica saga de gánster El Padrino, de Francis Ford Coppola.

De Niro es conocido en la industria del cine por sus actuaciones en los filmes de drama criminal. Con Martín Scorsese, el actor estuvo en icónicas películas como: Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), Goodfellas (1990), Cape Fear (1991), Casino (1995), El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (2023).

También estuvo en recordados filmes como: El padrino II (1974), The Deer Hunter (1978), Érase una vez en América (1984), The Untouchabales (1987), Despertares (1990), Heat (1995) y Joker (2019).

Robert De Niro logró consagrarse en dos de las nueve nominaciones en la Academia. Además, ganó un Globo de Oro con el exitoso largometraje Toro Salvaje, y consiguió tres reconocimientos en los Festivales de cine de Venecia y San Sebastián.

