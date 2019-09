Esposa de Alec Baldwin espera a su quinto hijo, después de sufrir aborto involuntario

Alec Baldwin y Hilaria Baldwin anunciaron que serán padres por quinta vez. | Fuente: Instagram

El actor Alec Baldwin, de 61 años, y la española Hilaria Baldwin, de 35 años, volverán a ser padres. La instructora de yoga anunció que espera al quinto hijo de la pareja, a solo cinco meses de dar a conocer que perdió un bebé.

"Todavía es muy pronto, pero nos acabamos de enterar de que hay una personita dentro de mí", escribió Hilaria Baldwin, en su cuenta de Instagram, acompañando al video de una ecografía.

"El sonido de su fuerte corazón me hace muy feliz. Especialmente, después de la pérdida que sufrimos en primavera", agregó la esposa de Alec Baldwin quien dijo que ambos están muy emocionados y no quieren mantener en secreto el embarazo.

La española reconoció que los primeros meses ha sentido náuseas y cansancio. Además, comentó que desea vivir los primeros meses del embarazo en tranquilidad por lo que pidió a los medios que no envíen paparazzis a perseguirla. "El doctor no ha aprobado ser perseguida por las cámaras", agregó en Instagram.

HABLAR DE UNA PÉRDIDA

Cuando Hilaria Baldwin perdió a su bebé, hace cinco meses, ella compartió su experiencia con sus seguidores en redes sociales, buscando visibilizar un tema que muchas mujeres callan.

"Siempre he sido muy abierta con ustedes en todo lo que se refiere a mi familia, mis entrenamientos, mis embarazos… Y por eso no quiero ocultarles esto solo porque no sea una buena noticia como el resto", comentó. Su publicación se llenó con mensajes de apoyo.

Alec Baldwin y Hilaria Baldwin se casaron en el 2012. Ellos son padres de Carmen Gabriella (de 6 años), Rafael (4 años), Leonardo (3 años) y el último, Romeo, que nació el 17 de mayo de 2018. Además, el actor de Hollywood tuvo una hija con Kim Basinger: Ireland Baldwin-Basinger.