"Un sí lleno de emoción": Cachaza luce su anillo de compromiso tras la romántica propuesta de André Bankoff

La modelo brasileña Carol Reali, conocida en el ambiente de la farándula como Cachaza, recibió la propuesta de matrimonio de su pareja, el actor brasileño André Bankoff, quien le entregó un anillo de compromiso frente al mar.

La exintegrante de Esto es Guerra, compartió en redes sociales fotografías y un video de la pedida de mano, donde se aprecia el momento en que aceptó la propuesta. Ella mantiene una relación con Bankoff desde hace más de dos años.

"SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre", escribió Cachaza en la publicación que hizo a través de Instagram.

Tras la noticia, Cachaza recibió las felicitaciones y buenos deseos de más de una figura de la farándula. | Fuente: Instagram: Cachaza

El mensaje de André Bankoff tras su compromiso con Cachaza

André Bankoff también se pronunció sobre su compromiso con Cachaza y escribió en sus redes sociales: "Te amo, mi amor, que Dios nos bendiga siempre! Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas".

Carol Reali y André Bankoff iniciaron su relación después de conocerse en Brasil. La primera cita fue a comienzos del 2023, luego de que la exintegrante de realities terminara su romance de más de 12 años con Rafael Cardozo.

Tras anunciar la noticia, varias figuras de la farándula felicitaron a la pareja. Melissa Paredes comentó: “Felicidades hermositaaaa”; mientras que Natalie Vértiz le dedicó un: “FELICIDADESSSSS amiga bella!!!!! Mereces ser muy feliz!!!!”.

Cachaza muestra el anillo de compromiso que le entregó André Bankoff.Fuente: Instagram: Cachaza

Rafael Cardozo y Cachaza se enfrentan por terrenos que compraron cuando eran pareja

Hace tres años, Rafael Cardozo y Cachaza anunciaron el fin de la relación que mantuvieron por más de una década. Sin embargo, cuando todo parecía que la separación había quedado en buenos términos, hace tres meses el ex chico reality contó que durante su relación con la modelo brasileña compraron terrenos, pero que al final estos habrían quedado en manos de ella.

"Los compramos juntos (los terrenos). Yo me quedé con el de Huaral y ella con tres de Chilca. Fue una cosa para terminar, fue el punto final", declaró en junio para América Hoy.

Cardozo aseguró que cuando estaba con Cachaza todo lo adquirieron en partes iguales, incluidos terrenos y gastos compartidos como los de su mascota. Explicó que decidió entregarle las escrituras a su expareja como una forma de cerrar ese capítulo de su vida, ya que estaba afectado por la ruptura.

"Lo hice porque estaba sufriendo y quería ponerle un punto final. Lo mejor que he hecho, por la separación, lo mejor, tanto que después de que ella se fue no hablamos de ningún tema", explicó el brasileño.

Rafael Cardozo y Cachaza matuvieron una relación de 12 años.Fuente: Instagram: Rafael Cardozo

¿Qué dijo Cachaza tras las declaraciones de Rafael Cardozo sobre la compra de terrenos?

Ante estas declaraciones de Rafael Cardozo, Cachaza no se quedó callada y salió a aclarar la situación en el programa Amor y Fuego. Según explicó, sí compraron propiedades en conjunto, pero nunca llegaron a casarse, por lo que no hubo una división judicial de bienes. Simplemente, agregó, cada uno se quedó con lo que había pagado.

"Cada uno se quedó con lo suyo, teníamos cosas muy bien separadas, teníamos los terrenos de campo que se quedó con él y los otros conmigo, y fue así como un trato normal. No llegamos a profundizar mucho eso porque, total, no éramos casados en el papel y lo que era de él se quedó con él y lo que era mío se quedó conmigo", explicó Carol.