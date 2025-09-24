Influencer Carolina Braedt anuncia su tercer compromiso: su pareja Javier Millership le pidió matrimonio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carolina Braedt, una de las influencer peruanas con más seguidores en redes sociales, anunció su tercer compromiso. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo dio a conocer este miércoles la pedida de mano que le hizo su actual pareja, el empresario Javier Millership, durante un viaje que ambos hicieron en el Reino Unido.

Fue en un carrusel de fotografías que Carolina Braedt se mostró emocionada luciendo su anillo de compromiso, así como el romántico momento junto a su novio.

En las primeras fotos, la influencer aparece mostrando el objeto siendo abrazada por su pareja mientras sonríe. De igual manera, se le ve sobándose el ojo en señal de haber llorado por la sorpresa que le hizo su ahora prometido.

Otra imagen expone a la pareja muy feliz mientras ella se echa en las piernas del empresario mostrando otra vez su anillo y con una gran sonrisa de felicidad.

Finalmente, la creadora de contenido resalta su anillo mostrándolo en un puño y luego en una última foto con las manos de ambos dejando ver un lago. “Forever (por siempre)”, escribió Carlina con un emoji de corazón blanco y etiquetando a su pareja.

Por otro lado, diversos usuarios felicitaron a Braedt por este nuevo anuncio de su vida amorosa. “Felicitaciones, qué hermosa noticia”, “Lo mejor para los dos”, “Me alegra verlos brillar”, “Lindísima pareja y que sean felices siempre”, fueron algunos de los comentarios.

Carolina Braedt también estuvo comprometida con su expareja Anders Partouche. | Fuente: Instagram

Carolina Braedt terminó su relación con Anders Partouche tras comprometerse

Carolina Braedt no es ajena al compromiso. A mediados de 2023, la influencer peruana dio a conocer que su entonces novio francés Anders Partouche le pidió la mano en un romántico gesto en la nieve.

Ambos mostraron el momento en sus redes sociales dejando ver su alegría y entusiasmo por celebrar su boda. "El año del amor, viajes y nuevos horizontes", comentó Partouche a la publicación de la pedida de mano de Braedt.

Sin embargo, en febrero de 2024, después del Día de San Valentín, la propia Carolina confirmó su separación de Partouche sorprendiendo a todos sus seguidores, poniendo así fin a su romance con el francés.

"Hola, muchos me han preguntado qué tal mi San Valentín y quería contarles que ya hace un tiempo (muy aparte de lo que hubiera podido parecer) mi relación ya no iba por un buen camino y hemos decidido separarnos. Gracias por preocuparse por mí. Los quiero mucho", escribió la influencer en sus historias en Instagram.

Carolina Braedt y el modelo Bruno Vega se casaron el 2021 tras diez años de relación. | Fuente: Instagram

Carolina Braedt sorprendió al anunciar su separación de Bruno Vega el 2023

Anteriormente, Carolina Braedt remeció las redes sociales al anunciar su separación del modelo Bruno Vega, con quien se había casado en noviembre de 2021 luego de más de diez años de relación.

Vega le pidió matrimonio a Carolina Braedt en un romántico paseo en Machu Picchu, en Cusco, ese mismo año.

"Para mí era un viaje de publicidad (…) Nos estábamos yendo a Cusco, hermoso, sin ninguna intención detrás. La estábamos pasando increíble (..) Pasamos unos días lindos. Primero en la ciudad y de ahí teníamos la visita a Machu Picchu", comentó la influencer en una entrevista con El Comercio.

A pesar de la mediática boda, la pareja decidió terminar su romance en mayo de 2023, meses antes de que Braedt diera a conocer su noviazgo con Anders Partouche, siendo uno de los divorcios más comentados en los últimos años debido a que Carolina y Bruno tenían cinco negocios juntos, iniciando un proceso legal complicado para finiquitar su separación.