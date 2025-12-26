Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, fue hospitalizado para su rehabilitación tras causar destrozos en un hotel

Tylor Chase, exestrella infantil de la serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned, inició un proceso para ingresar a un centro de rehabilitación luego de ser visto en situación de indigencia.

Jacob Harris, propietario de la barbería Shipwreck Barbershop en Riverside, California -lugar donde Chase solía permanecer-, relató a TMZ que pudo verlo en Navidad, después de que destrozara y abandonara la habitación de hotel que su excompañero de elenco Daniel Curtis Lee le había proporcionado de manera temporal.

"Tenía que hacer algo. Finalmente encontré un centro de crisis al que podía ir y pasar por una evaluación en el lugar", declaró Harris al medio.

También confirmó que el exactor infantil fue evaluado por personal del centro de crisis, cuyos profesionales determinaron que debía ser trasladado para recibir "atención médica" en un hospital del área de Riverside. Según la información difundida, Chase permanecerá bajo observación 72 horas mientras recibe tratamiento, antes de ser derivado a un centro de rehabilitación.

¿En qué centro será internado?

La ayuda de Harris se produce luego de que Shaun Weiss, otra exestrella infantil que vivía en la indigencia, se comunicara con él para ayudar a localizar a Tylor Chase.

Por el momento, no se ha confirmado a qué centro de tratamiento ingresará la exestrella de Nickelodeon. Sin embargo, Weiss le había ofrecido la posibilidad de alojarse en el centro de recuperación Eleven 11, ubicado en San Clemente, California, donde también habría recibido ayuda.

La ayuda se intensificó después de que se difundieran en redes sociales varios videos en los que Chase aparecía con un aspecto descuidado.

Devon Werkheiser, protagonista de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, se refirió al caso de su excompañero de elenco: "Cualquiera que haya lidiado con una adicción severa y problemas de salud mental sabe que es una situación muy desafiante si la persona no quiere ayuda… Mi única esperanza es que, a partir de esta exposición, alguien con verdadera comprensión y recursos pueda intervenir, llevar a Tylor a tratamiento y ayudarlo a retomar el rumbo".