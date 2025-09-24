Miss Universo cumple 75 años y regresa a Puerto Rico como sede oficial para el 2026

La isla caribeña acogerá el certamen por cuarta vez en su historia, en noviembre de 2026, para conmemorar el aniversario de diamante del concurso.

La Organización Miss Universo anunció que la edición número 75 del certamen de belleza se celebrará en Puerto Rico en noviembre de 2026. El evento, que marcará el aniversario de diamante del concurso, tendrá como escenario principal el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.

La noticia fue dada a conocer en una conferencia de prensa encabezada por la gobernadora Jenniffer González y representantes de la organización. El anuncio contó con la presencia de tres Miss Universe puertorriqueñas: Deborah Carthy-Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006). Dayanara Torres (1993) participó de manera virtual, mientras que la actual reina universal, Victoria Kjær Theilvi, también estuvo presente en el acto.

“Con enorme orgullo anuncio que Puerto Rico será la sede del 75 aniversario de Miss Universe. Un acontecimiento histórico que celebra más de siete décadas de cultura, belleza e inspiración”, expresó Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización, a través de un video difundido en redes sociales. Según adelantó, se espera la participación de más de 135 países en esta edición especial.

Será la cuarta ocasión que la isla caribeña reciba el certamen. En 1972, el Hotel Cerromar Beach en Dorado fue sede de la coronación de la australiana Kerry Anne Wells. En 2001, el Coliseo Rubén Rodríguez fue testigo de la victoria de la puertorriqueña Denise Quiñones, y al año siguiente, en 2002, el Coliseo Roberto Clemente acogió la gala en la que la rusa Oxana Fedorova obtuvo el título.

¿Cuántas veces se ha realizado Miss Universo en Puerto Rico?

Desde que el Miss Universo se fundó en 1952, Puerto Rico ha sido sede del certamen internacional en tres ocasiones y será el 2026 la cuarta ocasión donde las modelos desfilarán en la isla.

Miss Universo 1972: ganó la australiana Kerry Anne Wells y se realizó en el Hotel Cerromar Beach, de Dorado.

Kerry Anne Wells y se realizó en el Hotel Cerromar Beach, de Dorado. Miss Universo 2001: Denise Marie Quiñones August se convirtió en la primera puertorriqueña en ganar este certamen. El evento fue celebrada en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Miss Universo 2002: la rusa Oxana Fedorova alzó el primer lugar. Sin embargo, la joven renunció a la corona y fue la primera finalista, la panameña Justine Pasek quien cumplió con el rol de Miss.

