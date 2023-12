Selena Gomez defendió a Benny Blanco: "Es mejor que los chicos con los que he estado"

Tras confirmar su relación con el productor Benny Blanco, la cantante Selena Gomez ha recibido una serie de críticas en medio de su reciente romance, debido al aspecto físico del músico.

Por ello, la intérprete de Lose you to love me decidió contestar a unos usuarios quienes hicieron eco de la noticia. La artista aseguró que él es lo mejor que le había pasado en la vida y nadie tenía por qué meterse en su vida personal. Además, le indignó que sus seguidores no se sientan feliz por ella.

“Nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida... Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”, comentó Selena Gomez.

Después del descargo de la cantante en redes sociales, muchos eliminaron sus mensajes. Eso fue motivo para dejar lo negativo atrás y Gomez disculpó a sus fans en sus historias de Instagram: “Solo un recordatorio de lo mucho que los aprecio y los quiero a cada uno de ustedes”. "Él lo es absolutamente todo en mi corazón. Él es la mejor cosa que me ha pasado. Fin. Y sí, es mejor que cualquiera con el que haya estado. Hechos".

Luego, presumió su anillo con la inicial de B, inicial de su pareja Benny Blanco. Era un aro con una gran piedra plateada.

Su relación con Benny Blanco

La noticia de la relación entre Selena Gomez y Benny Blanco se da días después de que la también diseñadora de modas diera ‘me gusta’ a publicaciones en redes sociales que ya venían afirmando que estaba enamorada.

Ahora, ha dado pistas sobre cómo empezó su romance con Blanco por medio de reacciones y respuestas a post de fanáticos. “Me ha tratado mejor que cualquier otro ser humano en este planeta”, señaló. Además, resaltó que se encuentra muy feliz en estos momentos. “Él sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado. Hechos”, sostuvo.

¿Quién es Benny Blanco, el novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock, a los 19 años. En el 2008, trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso con su actual novia Selena Gomez grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.

Selena Gomez se alejó de las redes por Justin Bieber

Después de cinco años de haber terminado su relación con Justin Bieber -los mismos años que cumplió el cantante de casado con Hailey Baldwin-, Selena Gomez habló nuevamente sobre cómo se sintió tras enterarse que, en 2018, el canadiense le pidió matrimonio a la modelo, meses después de ponerle fin a su romance.

“No necesitaba ver lo que todos estaban haciendo. Luego estaban esos momentos en los que no me sentía positiva acerca de mi aspecto debido a lo que veía en Instagram. Vaya, desearía que mi cuerpo se viera así”, recordó Selena Gomez a la revista Fast Company.