Revelan la causa de muerte de influencer australiana que optó por un "parto libre" en lugar de acudir a un hospital

Stacey Warnecke, una influencer australiana de 30 años conocida como Stacey Hatfield y promotora del consumo de ingredientes naturales, murió hace más de dos meses, pero recién ahora han salido a la luz detalles sobre la causa de su fallecimiento, según reportes de varios medios.

De acuerdo con lo presentado recientemente ante la Corte de Forenses de Victoria, en Australia, la creadora de contenidos murió el 29 de septiembre por "complicaciones derivadas de una hemorragia posparto", informó la abogada Rachel Ellyard, citada por 9News.

La joven había optado por tener un "parto libre", es decir, dar a luz en casa sin la asistencia de personal médico. La noticia del fallecimiento fue comunicada por su esposo, Nathan Warnecke, a través de Instagram; afortunadamente, el bebé sobrevivió.

Stacey Warnecke y su esposo Nathan Warnecke.Fuente: Instagram: Stacey Warnecke

Investigación sobre la participante del parto

Durante la audiencia judicial se confirmó que Emily Lal, una trabajadora que en redes sociales tiene un negocio conocido como The Authentic Birthkeeper y que ofrecía piscinas de parto en alquiler, estuvo presente durante el nacimiento. Según el medio ABC, Lal no ha dado declaraciones sobre el caso y, de acuerdo con lo dicho en la corte, la vivienda ya había sido limpiada cuando la policía llegó al día siguiente.

En octubre, el Comisionado de Quejas de Salud de Victoria informó que Lal estaba bajo investigación por presuntamente participar en partos en casa que podrían poner en riesgo a madres y bebés. Luego, el Herald Sun reportó que fue suspendida temporalmente de brindar servicios de salud.

Según Ellyard, Warnecke había perdido confianza en el sistema médico tras los mandatos de vacunación contra la COVID-19 en 2021, por lo que no recibió atención prenatal.

La creadora de contenido de 30 años sufrió una hemorragia posparto el 29 de septiembre; su hijo Axel sobrevivió.Fuente: Instagram: Stacey Warnecke

La cronología médica previa a la muerte de la influencer

El Herald Sun detalló que la influencer dio a luz alrededor de las 3:00 a.m. del 29 de septiembre y, aunque inicialmente parecía estar bien, tiempo después comenzó a sentirse mal y a sangrar tras expulsar la placenta. En un inicio rechazó pedir una ambulancia, pero aceptó cerca de las 4:13 a.m.

Los paramédicos llegaron a las 4:26 a.m. y la encontraron "tirada en el piso junto a la piscina de parto", con la piel amarillenta, dificultad para respirar y agitación.

Fue trasladada al Hospital Frankston a las 5:07 a.m. en estado crítico y sometida a varios procedimientos, incluida una histerectomía de emergencia. Sin embargo, sufrió varios paros cardíacos y murió alrededor de las 11 a.m.

El medio indicó que la hemorragia fue tan grave que "el suministro hospitalario de su tipo de sangre quedó completamente agotado". El caso volverá a la corte en marzo de 2026.

El caso de Stacey Warnecke será revisado nuevamente en marzo por la Corte de Forenses.Fuente: Instagram: Stacey Warnecke

Reacciones tras su muerte y apoyo a la familia



El esposo de la influencer dijo en una publicación del 19 de octubre que Warnecke había fallecido por "una complicación imprevista y extremadamente rara después de ser trasladada al hospital”, y añadió que "el personal del hospital fue increíble e hizo todo lo posible para ayudar, pero en última instancia no se pudo hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos".

Warnecke era conocida por promover un estilo de vida libre de toxinas y el uso de ingredientes naturales. Fundó su marca Natural Spoonfuls en 2019, colaboró con marcas de alimentos y compartía recetas en redes sociales.

Tras su muerte, Jon Downie, amigo de la pareja, inició una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a la familia.