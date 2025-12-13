Mary Magdalene, una influencer obsesionada con las cirugías estéticas y tatuajes, murió tras caer de un edificio

Mary Magdalene, una influencer mexicano-canadiense conocida por su predilección por las cirugías estéticas y los tatuajes, murió a los 33 años en Tailandia. Su nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora y, de acuerdo con el medio The Phuket News, su fallecimiento se reportó el 9 de diciembre, luego de caer desde el noveno piso de un edificio de departamentos ubicado en Patong, una localidad costera de la isla de Phuket.

La creadora de contenido, que tenía más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, había compartido una inquietante publicación un día antes de su fallecimiento.

El cuerpo de la mujer fue hallado a la 1:50 p. m. (hora local) por el personal del edificio en el área de estacionamiento. La información fue confirmada por el capitán Channarong Prakongkuea, de la comisaría de policía de Patong. Posteriormente, la policía y familiares corroboraron su identidad al Daily Mail.

¿Cuál es el misterioso mensaje que dejó la influencer Mary Magdalene un día antes de morir?

Mary Magdalene era conocida por sus frecuentes procedimientos estéticos, entre ellos rinoplastias, retiro de grasa bucal, levantamientos de cejas, implantes de glúteos y senos, además de carillas dentales. También llamaba la atención por sus tatuajes, que cubrían gran parte de su rostro y cuerpo. En redes sociales compartía pinturas psicodélicas y contenido para adultos a través de la plataforma de suscripción paga OnlyFans.

El 8 de diciembre, un día antes de su caída, la influencer publicó en sus redes sociales dos imágenes de la escena final de The Truman Show. En una de ellas puso la frase: "Y por si no los vuelvo a ver: buenos días, buenas tardes y buenas noches". En la misma publicación incluyó lo que parecía ser una fotografía borrosa de su infancia.

¿Qué se sabe de la muerte de Mary Magdalene?

Según informó The Phuket News, las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte de Magdalene. En el lugar de los hechos, el personal del condominio señaló que la influencer tenía previsto dejar el edificio el 10 de diciembre. Además, los investigadores encontraron un par de sandalias en el noveno piso del inmueble que se cree pertenecían a la joven.



Tras conocerse la noticia, su hermano Iván, quien utiliza el usuario 'skinny_fists' en Instagram, compartió una serie de publicaciones en sus historias para recordarla. En ellas difundió fotos y videos junto a su hermana a lo largo de distintas etapas de su vida, acompañados de mensajes de despedida.

"Eres tan divertida y tan creativa, mucho más de lo que yo jamás seré", escribió en una de las diapositivas. "Te amo mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi mundo. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Gracias por todo. Te amo, hermana"

En otro mensaje, expresó: "Solo quiero pasar tiempo contigo una vez más y decirte cuánto te amo; significas el mundo para mí".