Amazon MGM adquiere los derechos de 'Bajos instintos' para lanzar una nueva versión

Amazon MGM Studios adquirió los derechos para lanzar una nueva versión de la película erótica de suspenso Bajos instintos (Basic Instinct), según informó The Hollywood Reporter.

El proyecto, todavía sin título ni un reparto oficial, contará con el regreso de Joe Eszterhas, el guionista del filme original, centrado en un detective policial violento que investiga un brutal asesinato en el que podría estar involucrada una novelista manipuladora y seductora.

La película de 1992, dirigida por Paul Verhoeven, tuvo como protagonistas a Michael Douglas en el papel del detective Nick Curran y a Sharon Stone como la sospechosa principal de su caso, Catherine Tramell.

Bajos instintos obtuvo una recaudación en taquilla de casi 353 millones de dólares y se considera una de las obras más influyentes del género de suspenso erótico.

Famosa es la escena del interrogatorio en el que Stone sale fumando un cigarrillo mientras descruza y vuelve a cruzar las piernas bajo la atónita mirada de las autoridades.

La vez que Sharon Stone recreó su icónico cruce de piernas en Bajos instintos

Hace seis años, Sharon Stone recreó su famoso cruce de piernas que hizo Bajos instintos durante una ceremonia en la que aceptó el premio a Mujer del Año por la revista GQ. No obstante, no lo hizo como un homenaje a la cinta sino para recordar lo difícil que fue volver a "ganar su dignidad por hacer simplemente eso".

Ella recordó que el director, Paul Verhoeven, le pidió que le entregara su ropa interior antes de grabar la escena.

"Hace algunos años, estaba sentada en el set y mi director me dijo: '¿Puedes pasarme tu ropa interior? Porque se ve en la escena y no deberías llevarla, pero [tranquila] que no veremos nada'", recordó la actriz. Ella accedió, pero no sabía que ese momento iba a cambiarme la vida.

Continuando con su intervención, Stone pidió al público que imite sus movimientos. "¿Se sienten empoderados? Tal vez no", dijo para hacer una reflexión.

"Tenemos los mismos derechos de ser poderosos en cualquier forma de sexualidad que elijamos tener y nadie tiene derecho a quitárnoslo", apuntó.

