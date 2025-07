"Los videos no muestran la realidad": Florinda Meza niega haber "maltratado" a Chespirito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sigue la controverdia a una semana del estreno del capítulo final de la serie: Chespirito: Sin querer queriendo. Esta vez, Florinda Meza respondió a algunos cuestionamientos en redes sociales sobre su trato hacia Roberto Gómez Bolaños y sus diferencias profesionales con la actriz Anabel Gutiérrez, quien interpretó a doña Espotaverderona en la serie Los caquitos, así como con el actor Ramón Valdés.



A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la intérprete detrás de 'Doña Florinda' respondió a un seguidor que la acusó de "maltratar" a 'Chespirito' cuando ofrecía entrevistas en las que, supuestamente, ella le gritaba o lo interrumpía.

"Siempre lo traté bien. Los videos no muestran la realidad", afirmó la actriz, sin dar mayores descargos.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre las declaraciones de Anabel Gutiérrez?

En la misma publicación, otro usuario hizo referencia a declaraciones de la fallecida actriz Anabel Gutiérrez, quien en una entrevista de 2019 para el programa 24 x Segundo señaló que la relación profesional con Florinda Meza fue complicada.

"No digo que sea mala persona, no, pero tenía un carácter muy difícil", dijo Gutiérrez en aquel momento. La actriz también recordó un episodio en el que Meza le dijo: "Te voy a llevar al camerino para enseñarte a ser actriz... bueno, actriz eres, de cine, pero de televisión no".

Consultada en redes por estas declaraciones de hace seis años y por otros cuestionamientos que dicen que su carácter habría motivado la salida de Ramón Valdés del elenco de Chespirito, Meza respondió que esa siempre fue su forma de trabajar.



"Cuando estábamos trabajando, las cuestiones de producción eran de tipo profesional. En eso sí he sido muy disciplinada y perfeccionista. Eso no le gusta a todo mundo. Pero es un ingrediente para el éxito. Es lo único que puedo decir. A Ramón y a Anabel siempre les tuve respeto y aprecio", manifestó.

Florinda Meza: "Roberto era un gran líder y en el set no había reclamos y discusiones baratas"

Tras los incesante señalamientos, Florinda Meza optó por limitar los comentarios en algunas de sus publicaciones. En su post del 16 de julio, ella compartió una fotografía del detrás de cámaras de un episodio de El Chapulín Colorado, donde aparece con su viudo Roberto Gómez Bolaños y otros miembros del elenco, como Raúl 'Chato' Padilla, Rubén Aguirre, Édgar Vivar y Angelines Fernández.

En el texto que acompaña la imagen, Meza escribió:

"Más de 50 años de regalar alegría y diversión. Un equipo que duró 25 años grabando y un programa que conservó durante esos años el éxito de audiencia. Roberto era un gran líder y en el set no había reclamos y discusiones baratas. Trabajábamos duro y también nos divertíamos. Los buenos que siempre lo han seguido, saben que es verdad. Lo demás es un melodrama de ficción que lamentablemente busca el escándalo para vender. Esto no se trata de mí, se trata de ustedes y del legado de un gran hombre que ya no está aquí para defenderse. Nada de lo que digan quienes sí traicionaron a Roberto o quienes sólo quieren dinero, va a cambiar el tesoro que millones llevan en el corazón".

