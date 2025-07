Yahaira Plasencia celebra que exparejas de Jefferson Farfán bailen su canción 'El ex Machito': "Bienvenidas sean"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia está feliz por el éxito comercial que viene teniendo su nueva canción El ex Machito donde deja atrás su pasado amoroso. La salsera de 31 años, además, celebró que tanto Delany López como Darinka Ramírez, exparejas de Jefferson Farfán, hayan aparecido bailando el tema en sus redes sociales y otras plataformas.

En declaraciones para Amor y fuego, la cantante peruana fue consultada sobre su apreciación de que dos mujeres vinculadas a Farfán, quien también fue su pareja, hayan usado su tema para hacerlo trend en TikTok.

“Quien haga el trend bienvenido sea. Yo no lo hice para que lo haga alguien en específico. Si quieren hacerlo, que lo hagan. Bienvenidas sean”, comentó Plasencia, quien rechazó que la letra sea una indirecta a Jefferson Farfán a pesar de las frasea: “Ahora otro lleva la 10”, “Jugador se acabó tu partido” y “No te voy a dar más luz”.

La ‘Reina del Toto’ se mostró contenta de que varias mujeres hagan trend de su canción, incluso deslizó que no tendría problema en que la propia Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, lo baile y disfrute.

“Yo soy feliz por el seguimiento que le hace la gente. Por la canción y cómo la han recibido, estoy contenta por eso. Muy aparte de quien lo haga o no lo haga”, comentó.

Jefferson Farfán es un reconocido exfutbolista y comentarista deportivo peruano. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

Yahaira Plasencia tras éxito de su canción en YouTube: “Estoy contenta”

Yahaira Plasencia expresó su felicidad por los más de 2.7 millones de visualizaciones que tiene el video de su canción El ex Machito en YouTube.

“Estoy contenta por la canción. Hemos llegado a casi tres millones de vistas en YouTube por las dos semanas. Estoy contenta y feliz. Agradecerles a los chicos de la prensa que me han ayudado un montón”, expresó.

En ese sentido, exhortó a todas las mujeres y personas en general a sumarse al tren de su canción y grabar sus videos en redes sociales. “Qué chévere que todos se sumen a hacerlo. Para eso es la canción, que la disfruten, que la bailen. De eso se trata”, exclamó.

“Es increíble, la verdad. Estoy super feliz por lo que hemos llegado con la canción. De verdad que estoy muy contenta y agradecida con la gente. Sobre todo, con las mujeres que se han sentido identificadas con la canción”, añadió Yahaira.

Yahaira Plasencia defiende uso de la frase "Dame luz"

Yahaira Plasencia afirma no temer a una posible demanda de Jefferson Farfán por el uso de la frase “Dame luz” tanto en sus presentaciones como en los contenidos donde promociona sus canciones en redes sociales.

La artista resaltó que dicha frase es muy utilizada por las personas y que no tendría por qué afectar en algo su uso en sus canciones y videos que comparte.

"No voy a hablar de ese tema porque creo que es una frase que hasta mi mamá la dice muchas veces”, manifestó Plasencia al ser consultada sobre una posible demanda del exfutbolista tal como ocurrió con Darinka Ramírez.

Por otro lado, mencionó que “no ve nada de malo” en que siga usando la frase para promocionar sus canciones, tal como se vio en un video de Tik Tok donde le dice a una de sus compañeras: “Dame luz” mientras está en la oscuridad.

“Aparte, no le veo nada de malo. Es una frase que cualquiera puede decir. Yo estaba a oscuras y le dije: ‘Oye alúmbrame, dame luz’. Pero no es por incomodar ni molestar a nadie. Yo nunca he hablado de nadie. Yo no me meto con nadie. Yo vivo mi vida tranquila”, sostuvo Plasencia en una entrevista con América Hoy.

Yahaira Plasencia estrenó su nueva canción 'El ex Machito' el último 27 de junio.Fuente: Instagram (yahairaplasencia)

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis