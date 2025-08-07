“Si él es actor, yo soy Miss Universo”: Magaly Medina se burla y critica actuación de Nicola Porcella

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El productor mexicano Juan Osorio salió al frente y en defensa de Nicola Porcella quien ha recibido críticas sobre su actuación en la novela Amanecer donde comparte roles con reconocidos actores como Fernando Colunga y Livia Brito.

“He sido criticado con Nicola, pero yo sabía de la apuesta que iba a hacer porque Nicola es una persona que rodeada de un elenco tan fuerte y con experiencia que tiene, pues lo único que le queda es aprender y el chamaco ha aprendido, el chamaco le está dando al 100%”, dijo en rueda de prensa.

También hizo referencia a los malos comentarios que ha recibido Porcella en Perú: “Hay una reportera que lo sigue todo el tiempo en Perú y al día de hoy no le he contestado, hasta que no me convenza que está actuando bien sino qué voy a decir, pero sí le echa ganas”, comentó.

En ese sentido, Magaly Medina se burló de la participación de Nicola en la popular novela. “Si él es actor, yo soy Miss Universo”, mencionó a Trome. “Bueno, tienen que mantener las apariencias. Habla muy mal de una producción televisiva, tan costosa, que los actores se puñaleen los unos a los otros. Creo que están armando una pantomima de cara al público para de alguna forma desmentir lo que dijo Porcella”, dijo en referencia a los comentarios de Nicola sobre Colunga.

¿Qué dijo Nicola Porcella en un audio sobre Fernando Colunga?

La semana pasada, el programa Kadri Paparazzi difundió extractos de supuestos audios de Nicola Porcella sobre Fernando Colunga, que es su compañero en la telenovela Amanecer.

"Sí, pero Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la novela más popular", se escucha en la voz Porcella, quien viene ganando fama en México a partir de su participación en La casa de los famosos. "Él tiene la novela más popular. Aparte es un gay, te lo digo", expresó presuntamente Nicola.

Fernando Colunga defiende a Nicola Porcella

Fernando Colunga rompió su silencio ante el supuesto audio de Nicola Porcella sobre la orientación sexual del actor mexicano.

“Después de todo esto, que se suscitó con este señor (señalando a Nicola), he decidido que, a partir del día de hoy, será mi vocero personal porque no cabe duda de que todo lo que el señor dice, todo el mundo lo replica. Entonces, con todo cariño, así vamos a trabajar, yo te digo, tú dices, y ahí nos vamos. Así que tú aguantas”, bromeó el actor mexicano con Porcella, quien contestó riéndose: "Yo, aguanto".