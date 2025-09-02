Nueva serie de 'It' ya tiene fecha de estreno en HBO Max: conoce cuándo regresa el payaso Pennywise

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El payaso Pennywise está de vuelta. HBO Max acaba de confirmar la fecha de estreno de la serie It: Welcome to Derry, o It: Bienvenidos a Derry, sobre los orígenes de uno de los personajes más populares del cine de terror de los últimos años y que ha cautivado a miles de fanáticos con su espeluznante risa y su sangrienta forma de asesinar a sus víctimas.

Por medio de sus redes sociales, la cadena de televisión —por suscripción— reveló que la serie precuela de It llegará a la plataforma, en Estados Unidos y todo Latinoamérica (incluido el Perú), el domingo 26 de octubre de 2025 como un previo a las celebraciones de Halloween.

"¡Todos se mueren por ver IT! #ITBienvenidosADerry se estrena el 26 de octubre en HBO Max y HBO Max Latinoamérica", se lee en la descripción hecha por la cadena televisiva en conjunto con Warner Bros, productora oficial de la serie ambientada en el mundo del universo It, de Stephen King y que será desarrollada por el cineasta Andy Muschietti.

La serie, ubicada en la década de 1960 (27 años antes de la trama de la primera película de It), contará nuevamente con el actor sueco Bill Skarsgård como el payaso Pennywise luego de interpretar al personaje en las películas It (2017) e It Capítulo Dos (2019), las cuales lograron recaudar un total de 1,170 millones de dólares de taquilla en todo el mundo.

Un grupo de niños viene investigando los extraños sucesos en la ciudad de Derry, Maine. | Fuente: Warner Bros

¿Qué se vio en el primer tráiler de la serie It: Bienvenidos a Derry?

La serie It: Bienvenidos a Derry reveló su primer tráiler oficial en mayo de este 2025 en YouTube y demás plataformas digitales. El adelanto mostraba a un niño perdido en medio de la nieve que hace parar a un auto donde una pareja le muestra su ayuda para llevarlo con su familia. “Te llevaremos de vuelta con tus padres sano y salvo, ¿de acuerdo?”, le dice el hombre al pequeño, quien responde: “A cualquier lugar menos a Derry”.

Acto seguido, el video reveló a una joven pareja (Taylour Paige y Jovan Adepo) mudarse a la ciudad de Derry, siendo ignorados por una vecina que los mira con desprecio luego de que la dulce mujer la saluda.

Además, el tráiler expuso una antigua escuela donde un grupo de niños recuerda que hace cuatro meses desapareció una estudiante de rasgos asiáticos sin dejar rastro. “Ni siquiera encontraron el cuerpo”, dice uno de ellos mostrando los anuncios de búsqueda y la bicicleta que habría manejado la desaparecida. “Eso significa asesinato”, señala otro niño.

Todo el mundo está deseando ver ESO 🤡 #ITBienvenidosADerry estrena el 26 de octubre en HBO Max 🎈 pic.twitter.com/thtjBXgZWg — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 2, 2025

Gritos, desesperación y la aparición del payaso Pennywise

“Este asunto de los niños desaparecidos, ¿debo preocuparme?”, le dice el personaje de la actriz Taylour Paige al detective de Maine interpretado por Chris Chalk, quien investiga los extraños incidentes en la ciudad. “Nunca es mala idea mantener cerca a la gente que amas”, le dice una mujer a Paige.

De igual manera, el hijo de la joven pareja aparece en un río con el fin de buscar pruebas para mostrar a los adultos que algo raro sucede en Derry. Otro niño recuerda que ya pasaron cosas extrañas antes en la ciudad mientras un policía con una inquietante sonrisa aparece detrás de una puerta.

En otra escena, un jefe policial (James Remar) advierte al grupo de niños no entrometerse en las investigaciones que hace la Policía en la ciudad. No obstante, los jóvenes siguen investigando hasta legar a unas tuberías donde una cosa extraña parece salir de adentro.

Gritos, caída de objetos y sonidos terroríficos acompañan las escenas finales del tráiler donde los niños suplican por salir de una habitación. Acto seguido, el terrible payaso Pennywise (Bill Skarsgård) hace su aparición en la oscuridad de las alcantarillas dejando oír una risa aterradora.

Primer vistazo de Bill Skarsgård como el payaso Pennywise en la serie It: Bienvenidos a Derry. | Fuente: Warner Bros

¿Cuándo y dónde se estrena It: Bienvenidos a Derry?

La serie de terror It: Bienvenidos a Derry se estrenará en HBO (televisión) y HBO Max (streaming) el próximo domingo 26 de octubre. La precuela podrá ser visto por todos los suscriptores tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, incluido el Perú.

¿De qué trata It: Bienvenidos a Derry?

It: Bienvenidos a Derry es una nueva serie de HBO basada en la novela It de Stephen King, y será parte de una precuela. Es decir, varios años antes de la primera entrega en cines el 2017.

Andy Muschietti, director argentino de las dos películas de It, será el encargado de los cuatro primeros episodios de la serie teniendo también el rol de productor ejecutivo junto a Barbara Muschietti. También se contará con Jason Fuchs, coproductor de It: capítulo dos (2019).

"La serie comienza en 1962, en la época previa a los acontecimientos de la primera película de It, y cuenta los orígenes del payaso Pennywise", se lee en la sinopsis previa.

¿Quién es quién en la serie It: Bienvenidos a Derry?

Bill Skarsgård como Pennywise el Payaso.



como Pennywise el Payaso. Taylour Paige como Charlotte Hanlon.



como Charlotte Hanlon. Jovan Adepo como Leroy Hanlon.



como Leroy Hanlon. Chris Chalk como Dick Hallorann.



como Dick Hallorann. James Remar .



. Stephen Rider .



. Madeleine Stowe .



. Rudy Mancuso .



. Dean Yool .



. Alixandra Fuchs .



. Thomas Mitchell .



. Dorian Grey .



. Peter Outerbridge.

