Esposo de Brigitte Bardot revela de qué murió la actriz francesa y cómo fueron sus últimos momentos

La muerte de Brigitte Bardot fue confirmada el pasado 28 de diciembre, semanas después de que se informara que la actriz había sido internada tras someterse a una cirugía en medio de una "enfermedad grave". En octubre, medios franceses ya habían reportado que su estado de salud era delicado.

La legendaria figura del cine francés falleció en paz a los 91 años en La Madrague, su residencia ubicada en Saint-Tropez, al sur de Francia. La noticia fue confirmada por la Fundación Brigitte Bardot a través de un comunicado.

"La Fundación anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su Fundadora y Presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, quien decidió renunciar a su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía al bienestar animal", indicaron.

Brigitte Anne-Marie Bardot ​​ fue una actriz, cantante y escritora francesa, reconocida por haber sido icono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX.Fuente: EFE

Ceremonias privadas y homenajes a Brigitte Bardot

Brigitte Bardot fue despedida este miércoles en una ceremonia privada en la iglesia católica de Notre-Dame-de-l’Assomption. Posteriormente, fue enterrada en estricta privacidad en el cementerio marino de la localidad de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, frente al mar Mediterráneo, y sus restos reposan junto a sus padres y abuelos.

"Con su presencia, personalidad y aura, marcó la historia de nuestra ciudad y ayudó a dar a conocer Saint-Tropez en todo el mundo. Más allá de la estrella, los habitantes conservarán el recuerdo de una mujer que, hace más de 50 años, en pleno apogeo internacional, eligió establecerse definitivamente en Saint-Tropez, para dedicarse a la defensa y protección de los animales", publicó en su cuenta de Facebook el centro de información turística del lugar.

Previamente se realizaron homenajes en el balneario de la Riviera Francesa donde vivió durante más de cinco décadas tras retirarse del cine.

Fotografías impresas de Brigitte Bardot, ex actriz francesa, y coronas de flores se ven en la tumba de Bardot después de su funeral en Saint-Tropez, Francia, el 7 de enero de 2026. Fuente: EFE

La causa de la muerte de Brigitte Bardot

La causa de la muerte de Brigitte Bardot fue revelada días después de su fallecimiento por su esposo, Bernard d’Ormale. En una entrevista con la revista francesa Paris Match, confirmó que la actriz había sido diagnosticada con cáncer meses antes de morir.

Según relató, la intérprete se sometió a dos cirugías y enfrentó fuertes dolores de espalda en sus últimos días de vida. Aun así, señaló que permaneció a su lado hasta el último momento. "Nunca me separé de ella. La cuidé, con el apoyo de enfermeras que venían discretamente todos los días", declaró.

D'Ormale también recordó los últimos instantes previos a su muerte: "Yo estaba medio dormido a su lado. Me desperté cuando la oí decir 'Pioupiou', ese pequeño apodo que usábamos en privado, y luego todo terminó".

Añadió que, tras fallecer, "una sensación de paz y tranquilidad se posó sobre su rostro. Y volvió a verse increíblemente hermosa, como en su juventud. No creerías que tenía 91 años".

Una foto impresa de Brigitte Bardot, ex actriz francesa, se ve en su tumba después de su funeral en Saint-Tropez, Francia, el 7 de enero de 2026.Fuente: EFE