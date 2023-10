Anne Hathaway protagoniza 'Eileen', thriller psicológico ambientado en los años 60

Cambiando completamente su look, la actriz Anne Hathaway se sumerge en una nueva historia de la mano del director William Oldroyd. La intérprete le dará vida a Rebecca en la película Eileen que es un thriller psicológico ambientado en los años 60.

En el tráiler recién estrenado se puede notar que Hathaway luce una cabellera platinada con ondas. La artista compartirá créditos con Thomasin McKenzie quien será Eileen en la cinta, ambas son empleadas de una prisión, pero cuando comienzan a ser amigas todo se vuelve siniestro.

“Eileen es una chica atrapada entre un hogar lúgubre con un padre alcohólico y su empleo en una prisión, donde sus compañeros la han condenado al ostracismo. Cuando una guapa y magnética mujer (Anne Hathaway) se une al personal de la prisión, Eileen es incapaz de resistirse a esa milagrosa e incipiente amistad. Pero esa amistad la involucrará en un crimen que alterará todo”, reza la sinopsis.

En la película, Anne Hathaway tendrá un papel significativo para el desarrrollo de la trama. Eileen se estrenó en el Festival de Cine de Sundace en enero de este año y llegará a los cines nacionales en diciembre. Está basado en el libro homónimo de Otessa Moshfegh lanzado en 2015.

Anne Hathaway confirma que el guion de Diario de una princesa 3 está listo

Eileen no es el único proyecto de Anne Hathaway. La actriz confesó en el programa Watch What Happens Live with Andy que el guion de Diario de una princesa 3 ya está listo por lo que con esto confirmó que la tercera parte de la película de Disney está en proceso.

Además, afirmó que tanto ella como Julie Andrews están dispuestas a participar de este proyecto. Ya son más 15 años desde que se estrenó la segunda parte y para la entrevista aseguró que los actores del reparto original y la productora Debra Martin Chase sí están interesados en realizarla.

Con una sonrisa que denotaba emoción y sorpresa a la vez, la actriz contestó la pregunta de una fan que llamó al programa. Fue así donde habló sobre lo que tienen preparado: “Hay un guion para la tercera película. Yo quiero hacerlo. Julie Andrews quiere hacerlo. Debra Martin, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos queremos que realmente suceda”, dijo Anne Hathaway.

La actriz asegura que Diario de una princesa 3 contará la etapa adulta de Mia Thermopolis. Con respecto a los detalles, la actriz dijo que no llegará este año al cine, ya que quiere que todo salga como lo tienen pensado:

“Todos queremos que suceda; sin embargo, no queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque nosotros la amamos tanto como ustedes”.