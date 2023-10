Daniel Radcliffe responde ante rumores de un próximo papel como 'Wolverine': ¿qué dijo?

Daniel Radcliffe, actor que da vida al protagonista de la icónica saga fantástica ‘Harry Potter’, volvió a responder ante los rumores de una supuesta intensión de su parte de ser 'Wolverine', personaje de cómic de Marvel miembro de los ‘X-Men’ y que actualmente es interpretado en la industria cinematográfica por Hugh Jackman, actor de 55 años que volverá para ponerse el traje amarillo y las garras en ‘Deadpool 3’.

Fue durante el programa ‘Merrily We Roll Along’ emitido el último martes en YouTube, que Daniel Radcliffe respondió a un detector de mentiras sobre si se puso en forma para poder desarrollar el papel de ‘Wolverine’. Esto, debido al cambio de su musculatura en su serie televisiva de comedia ‘Miracle Workers' que protagoniza en TBS desde el 2019.

“Eso no es cierto (…) Si me volví aficionado (al ejercicio) es porque soy obsesivo y quiero hacerlo. Han visto como son mis padres, son como personas locas por el fitness. Entonces, simplemente se me ha pasado por alto, pero no. No quiero hacer de ‘Lobezno’. Estoy halagado, pero no”, respondió el actor a los conductores del programa Jonathan Groff y Lindsay Méndez.

Esta consulta fue hecha luego de una escena de Daniel Radcliffe en ropa interior a fines de agosto y la cual el actor publicó en sus redes sociales haciendo ver su cambio físico reactivando los rumores de los fanáticos de que quiera ser ‘Wolverine’.

'Wolverine' es interpretado en la industria cinematográfica por Hugh Jackman. | Fuente: 20th Century Studios

Asimismo, el mismo Daniel Radcliffe publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde simula una transformación como ‘Wolverine’ mientras rompe su polo y se convierte en el superhéroe de traje amarillo y garras.

Daniel Radcliffe desmintió ser ‘Wolverine’, pese a rumores

Daniel Radcliffe ya había desmentido rumores de que sería ‘Wolverine’ en una próxima película de Marvel. Fue en una entrevista para la revista GQ, que el popular ‘Harry Potter’ deslizó que no podría comprometerse con un personaje por tantos años como lo hizo con el famoso mago.

“Es meramente un rumor. Digo algo y, después, me aburro de contestar lo mismo y digo algo diferente, y eso hace que vuelva a empezar. No debería abrir la boca. Sencillamente, no quiero quedarme atrapado en algo de lo que no esté seguro de que pueda amar al mismo nivel durante todo el tiempo”, sostuvo.

En otra entrevista dada a Entertainment Weekly, el actor mencionó que estos rumores de que puede ser ‘Wolverine’ aparecen debido a su estatura. "Wolverine es bajo, así que de vez en cuando dicen, '¿Quién es un actor bajo?' (...) De vez en cuando me aburro de responder las preguntas con sensatez, así que simplemente hago una broma como lo hice el otro día y eso ha reavivado los rumores al respecto, pero no pasa nada", añadió.