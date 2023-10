Timothée Chalamet contó que Tom Cruise le aconsejó tras rodaje de 'Dune 2': ¿qué le dijo?

Timothée Chalamet, quien recientemente apareció como Willy Wonka en un nuevo avance de la película Wonka de Warner Bros., contó que recibió un consejo de parte de Tom Cruise luego del rodaje que hizo para Dune 2. En una nueva edición de la revista GQ, el actor de 27 años afirmó que Cruise le mandó un “correo electrónico inspirador”, donde le ofreció una lista de entrenadores para que pueda hacer acrobacias y manejar motocicleta.

“Después de conocer a Tom Cruise, luego de terminar el primer Dune, me envió un correo electrónico maravillosamente inspirador (…) Básicamente dijo que, en el Viejo Hollywood, recibiría entrenamiento de baile y lucha y que nadie me exigiría ese estándar. Dijo que depende de mí. El correo electrónico fue realmente como un grito de guerra”, declaró.

Asimismo, Timothée Chalamet admitió ser un gran fan de Tom Cruise pues contó que vio hasta ocho veces Top Gun: Maverick y que, incluso, alquiló un cine en Budapest, donde grabó el rodaje de Dune 2, para llevar al elenco y ver el éxito de taquilla de 2022.

“Top Gun fue una gran inspiración para mí el verano pasado cuando estábamos haciendo Dune (…) Algunos miembros del equipo se burlaron un poco de ir, pero pensé que era una de las mejores películas que he visto en mi vida", sostuvo el también actor de Llámame por tu nombre, Mujercitas, Bones and All, entre otros filmes.

Timothée Chalamet y Zendaya protagonizan 'Dune 2'. | Fuente: Instagram (dunemovie)

Director de Dune destacó actuación de Timothée Chalamet

Por otro lado, Denis Villenueve, director de Dune, afirmó sentirse sorprendido por el cambio “de disciplina” que mostró Timothée Chalamet en las escenas de la última entrega de la saga. En diálogo con Variety, señaló que el actor de Mujercitas se veía “más entrenado” que en la primera parte.

“Está listo para las secuencias de lucha. Me impresionó su nivel de disciplina. Ya sabes, cuando eres el protagonista de una película hay una presencia, la forma en que abordas tu trabajo y tu disciplina necesariamente tendrá un efecto dominó en el resto del equipo. Fue el primero en llegar al set. Quedé satisfecho con cómo Timothée realmente se convirtió, para mí, en un verdadero actor principal de esta película”, detalló.

Cabe recordar que Warner Bros. retrasó el estreno de Dune: Part Two para marzo de 2024, debido a la huelga de actores y guionistas que ha paralizado Hollywood los últimos meses. El filme, que tiene a Timothée Chalamet y Zendaya en los papeles protagónicos, fue retrasado al igual que otros largometrajes como Godzilla x Kong: The New Empire y Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, informó Los Angeles Times.