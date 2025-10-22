Apple, hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow debutó como cantante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apple Martin, hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, hizo su primera aparición como cantante en un escenario al interpretar en vivo un tema del grupo universitario Jade Street, integrado por estudiantes de la Vanderbilt University, donde ella cursa estudios de derecho.

La joven, quien ya tiene créditos como compositora en canciones de Coldplay como Let Somebody Go y feelslikeimfallinginlove, interpretó junto a la banda una canción titulada Satellite.

Chris Martin estuvo presente entre el público para apoyar a su hija, aunque, según el medio Vanderbilt Hustler, dejó claro que "no quería que el público se fijara en él".

Apple Martin responde a quienes atribuyen sus logros a su familia

Apple Martin, que tiene experiencia en la industria de la moda, comentó que ha sido objeto de críticas atribuidas a sus oportunidades por sus famosos apellidos; sin embargo, aseguró que sus logros son fruto de su propio esfuerzo y trabajo.

“Constantemente me recuerdo a mí misma lo afortunada que soy por tener estas oportunidades. Sé que esta no es una forma normal de crecer, ni mucho menos. Pero mis padres hicieron un gran trabajo inculcándome que no tengo que dar nada por sentado. Tengo que trabajar", dijo en una entrevista concedida a The Telegraph.

Además de Apple, su hermano Moses Martin también ha mostrado interés en la música, siguiendo los pasos de su padre. Es vocalista de la banda Dancer, de estilo indie-alternativo, con la que ya ha realizado varias presentaciones.